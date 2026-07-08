Madrid, 8 jul (EFE).- La lista de espera de la dependencia baja un 21 % en un año y se sitúa en 142.887 personas a la espera de una prestación, "un mínimo histórico", según recoge la sexta entrega del 'Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)' presentada este miércoles y correspondiente al segundo trimestre.

En rueda de prensa, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha afirmado que son datos "esperanzadores" que van acompañados de otro dato "positivo": el número de personas con prestación efectiva en toda España alcanza un máximo histórico con 1.707.328, un incremento del 11 % respecto a junio de 2025.

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El tiempo medio de gestión desde la solicitud de la prestación hasta la resolución se ha reducido en 15 días este último trimestre y se sitúa en 314 días. De esta manera, el tiempo de tramitación consolida su descenso a la baja y lo mejora, logrando bajar 27 días en 2026.

Bustinduy se ha referido a las nuevas leyes de Dependencia y Discapacidad que se votan mañana en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso y que suponen la refundación de los cuidados, y ha pedido a los grupos que "estén a la altura" para que esta reforma salga adelante por unanimidad. EFE

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