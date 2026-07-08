La Confederación del Ebro avisa del riesgo de crecidas en cauces menores y barrancos

Zaragoza, 8 jul (EFE).- La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha emitido este miércoles un aviso por posibles crecidas súbitas en cauces menores y barrancos en Cantabria, Burgos, La Rioja, Álava, Navarra y Aragón.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología, este miércoles hay alerta amarilla por pronóstico de fenómenos tormentosos durante la tarde.

Como consecuencia de este pronóstico, la Confederación Hidrográfica del Ebro advierte de la posibilidad de que se produzcan crecidas súbitas en cauces menores y barrancos y recomienda a la ciudadanía estar atenta a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología, el Sistema Automático de Hidrológica del Ebro y en su página web.

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Aconseja además, llegado el caso, seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil. EFE