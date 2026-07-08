Investigan la muerte violenta de una mujer y su hija tras el incendio de un piso en Mijas

Málaga, 8 jul (EFE).- La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer de 61 años y su hija de 31, cuyos cadáveres han sido hallados la madrugada de este miércoles en una vivienda en Mijas (Málaga) en la que se ha producido un incendio, según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.
Tras el levantamiento de los cadáveres, los agentes han confirmado que se trata de dos muertes violentas y no se descarta ninguna hipótesis. EFE
(Foto) (Vídeo)
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Carlos III concede la medalla del Imperio Británico al municipio catalán de Arbúcies por su labor en el accidente de avión de 1970
El monarca otorgó el pasado 3 de julio la medalla al alcalde de la localidad en el 56º aniversario de la tragedia del Vuelo 1903 de Dan Air
Multas de hasta 3.000 euros por tener cámaras de vigilancia estas vacaciones: cómo instalarlas de forma legal y evitar problemas
Grabar la acera, la calle o el balcón del vecino con una cámara doméstica puede salir caro: la multa oscila entre 600 y 3.000 euros, aunque sube si la intencionalidad es clara, si hay reincidencia o si se acumulan varias infracciones
La capital española de las cigüeñas está en Extremadura: tiene tres colonias que se reparten entre la iglesia, un humedal y un monumento natural
La localidad ostenta desde 1997 el reconocimiento de Pueblo Europeo de la Cigüeña, una distinción concedida por la Fundación EuroNatur por su singularidad, que comparte solo con otros 14 municipios de todo el continente
Jesús Sánchez, chef Michelin: “El mejor aperitivo de las vacaciones se hace con una lata de sardinillas y se prepara en un abrir y cerrar de ojos”
El cocinero navarro propone un picoteo que tiene como protagonista esta receta de paté de sardinillas, un untable casero, cremoso y con todo el sabor del mar
El fresno o el níspero, los cinco árboles que ayudan a combatir el calor extremo en las ciudades: hasta 3,5 grados menos
Un estudio de la Universidad de Granada analiza las especies que más contribuyen a bajar las temperaturas mediante sensores en zonas verdes
MÁS NOTICIAS