Investigan la muerte violenta de una mujer y su hija tras el incendio de un piso en Mijas

Málaga, 8 jul (EFE).- La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer de 61 años y su hija de 31, cuyos cadáveres han sido hallados la madrugada de este miércoles en una vivienda en Mijas (Málaga) en la que se ha producido un incendio, según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

Tras el levantamiento de los cadáveres, los agentes han confirmado que se trata de dos muertes violentas y no se descarta ninguna hipótesis. EFE

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