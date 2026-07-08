Espana agencias

Investigan la muerte violenta de una mujer y su hija tras el incendio de un piso en Mijas

Guardar
Google icon

Málaga, 8 jul (EFE).- La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer de 61 años y su hija de 31, cuyos cadáveres han sido hallados la madrugada de este miércoles en una vivienda en Mijas (Málaga) en la que se ha producido un incendio, según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

Tras el levantamiento de los cadáveres, los agentes han confirmado que se trata de dos muertes violentas y no se descarta ninguna hipótesis. EFE

(Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Carlos III concede la medalla del Imperio Británico al municipio catalán de Arbúcies por su labor en el accidente de avión de 1970

El monarca otorgó el pasado 3 de julio la medalla al alcalde de la localidad en el 56º aniversario de la tragedia del Vuelo 1903 de Dan Air

Carlos III concede la medalla del Imperio Británico al municipio catalán de Arbúcies por su labor en el accidente de avión de 1970

Multas de hasta 3.000 euros por tener cámaras de vigilancia estas vacaciones: cómo instalarlas de forma legal y evitar problemas

Grabar la acera, la calle o el balcón del vecino con una cámara doméstica puede salir caro: la multa oscila entre 600 y 3.000 euros, aunque sube si la intencionalidad es clara, si hay reincidencia o si se acumulan varias infracciones

Multas de hasta 3.000 euros por tener cámaras de vigilancia estas vacaciones: cómo instalarlas de forma legal y evitar problemas

La capital española de las cigüeñas está en Extremadura: tiene tres colonias que se reparten entre la iglesia, un humedal y un monumento natural

La localidad ostenta desde 1997 el reconocimiento de Pueblo Europeo de la Cigüeña, una distinción concedida por la Fundación EuroNatur por su singularidad, que comparte solo con otros 14 municipios de todo el continente

La capital española de las cigüeñas está en Extremadura: tiene tres colonias que se reparten entre la iglesia, un humedal y un monumento natural

Jesús Sánchez, chef Michelin: “El mejor aperitivo de las vacaciones se hace con una lata de sardinillas y se prepara en un abrir y cerrar de ojos”

El cocinero navarro propone un picoteo que tiene como protagonista esta receta de paté de sardinillas, un untable casero, cremoso y con todo el sabor del mar

Jesús Sánchez, chef Michelin: “El mejor aperitivo de las vacaciones se hace con una lata de sardinillas y se prepara en un abrir y cerrar de ojos”

El fresno o el níspero, los cinco árboles que ayudan a combatir el calor extremo en las ciudades: hasta 3,5 grados menos

Un estudio de la Universidad de Granada analiza las especies que más contribuyen a bajar las temperaturas mediante sensores en zonas verdes

El fresno o el níspero, los cinco árboles que ayudan a combatir el calor extremo en las ciudades: hasta 3,5 grados menos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Multas de hasta 3.000 euros por tener cámaras de vigilancia estas vacaciones: cómo instalarlas de forma legal y evitar problemas

Multas de hasta 3.000 euros por tener cámaras de vigilancia estas vacaciones: cómo instalarlas de forma legal y evitar problemas

Eran de uno de los señores de la guerra de Libia y ahora son de la Hacienda española: Vigilancia Aduanera utilizará dos patrulleras incautadas a mercenarios para luchar contra el narco

¿Flota de autobuses “100% accesible”? Las multas en la Comunidad de Madrid han subido un 50% en 5 años y las empresas ya han tenido que pagar un millón de euros

La ley de nietos desborda a Exteriores con “60 toneladas de documentos”: habrá beneficiados que no obtendrán la nacionalidad española antes de morir

Marine Le Pen confirma su candidatura a las elecciones presidenciales de 2027 pese a tener que llevar un brazalete electrónico

ECONOMÍA

La ciudad más barata para vivir como jubilado: alquileres desde 300 euros, patrimonio histórico y calidad de vida

La ciudad más barata para vivir como jubilado: alquileres desde 300 euros, patrimonio histórico y calidad de vida

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Comprar una vivienda en solitario ‘cuesta’ más: los bancos exigen más ahorro que a las parejas, más requisitos y hasta un aval

Cataluña debate restringir la compra de vivienda para especular con la amenaza de propietarios, PP y Junts de judicializar la ley

El Supremo frena la pensión de jubilación de una mujer que quiso computar sus meses de servicio en la Sección Femenina de la Falange como años cotizados

DEPORTES

Suiza rompe un maleficio de 72 años y cita a la campeona Argentina en cuartos de final del Mundial 2026

Suiza rompe un maleficio de 72 años y cita a la campeona Argentina en cuartos de final del Mundial 2026

Suiza vence a Colombia en los penaltis y se cita con Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026: el resumen, en vídeo

El Rodri de la Eurocopa 2024 está de vuelta: el capitán de la selección española recupera su mejor versión ante Portugal y los datos lo confirman

Argentina se levanta de la lona para tumbar a Egipto y sellar el pase a cuartos del Mundial gracias a Messi, Enzo y Romero: los goles del partido, en vídeo

Marruecos vuelve a la carga contra Lamine Yamal: “No conozco a ningún español que se llame Jamel”