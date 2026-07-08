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Gavira descarta que el PP necesite poner "contrapesos a Vox" en el Gobierno andaluz

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Sevilla, 8 jul (EFE).- El líder de Vox en Andalucía y portavoz de su grupo parlamentario, Manuel Gavira, ha descartado que el PP necesite poner "contrapesos a Vox" en el Gobierno Andaluz, del que formará parte con una Vicepresidencia, puesto que los populares tienen "todo el Consejo de Gobierno".

En rueda de prensa desde el Parlamento, Gavira ha valorado que si el PP va a contar con "13 o 14 consejerías", el "contrapeso" parece innecesario y que, en caso de que se pongan esas medidas, supone que Vox lo está "haciendo bien".

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Gavira, que ha insistido en la idea de que PP y Vox son "dos partidos diferentes con un objetivo común", ha calificado de "bueno" el acuerdo alcanzado para la gobernabildiad de la comunidad, del que ha destacado medidas como la "prioridad nacional", contra la ocupación o la gratuidad de la educación de 0 a 3 años.

Ha evitado pronunciarse sobre las declaraciones de su partido en Madrid respecto a unas negociaciones PP-Vox sobre cuestiones como la presencia de los de Santiago Abascal en órganos como la RTVA, y ha subrayado que va a mantener la "discreción" que guió la negociación del pacto de gobernabilidad.

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El líder de Vox en Andalucía ha explicado que su partido no asiste a los actos de homenaje a Blas Infante porque no comparten sus planteamientos políticos y ha subrayado que la bandera que representa a "todos" es la de España.

Gavira ha hablado también de inmigración, ámbito en el que ha explicado que su partido ve que hay dos mafias: la que "trae" a los migrantes a España y la que propicia "falsos empadronamientos para acceder a ayudas públicas".

El portavoz de Vox, que tendrá competencias en Turismo como consejero del nuevo Gobierno andaluz, ha rechazado la implantación de la "tasa turística" en la comunidad, pero ha asegurado que antes de cualquier decisión se reunirán con el sector.

Sobre las palabras de Juanma Moreno en su toma de posesión el pasado domingo donde señaló que la legislatura será "fructífera o no será", Gavira ha afirmado que la intención de Vox también es que los próximos cuatros años sean "fructíferos", y ha señalado que fue el PP y no ellos quienes "incumplieron" el acuerdo que suscribieron en 2018 para el primer gobierno de Juanma Moreno.

"Somos un socio fiable, predecible y queremos que el acuerdo se cumpla", ha insistido Gavira, quien ha asegurado que aún no han definido quiénes ocuparán los cargos de portavoz del grupo o accederán a la Mesa del Parlamento cuando se constituya el nuevo Ejecutivo de coalición de su partido con el PP. EFE

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