Fran García, traspasado al Betis por el Real Madrid

Madrid, 8 jul (EFE).- El Real Madrid ha informado este miércoles de que ha llegado a un acuerdo con el Real Betis para el traspaso al club sevillano del jugador Fran García.

En una nota de prensa, el Real Madrid muestra su "agradecimiento y su cariño a un jugador que siempre ha defendido nuestra camiseta con entrega y con un comportamiento ejemplar".

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Fran García llegó al Real Madrid en 2013 para jugar en el Cadete B, con 14 años. En 2023 pasó a formar parte del primer equipo, con el que ha jugado 110 partidos durante tres temporadas.

En este tiempo Fran García ha ganado cinco títulos: una Copa de Europa, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Liga y una Supercopa de España.

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"El Real Madrid, que siempre será su casa, le desea a Fran García y a su familia todo lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas", agrega la entidad. EFE