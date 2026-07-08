Encuentran una traducción inédita de Tolkien en la Biblioteca Bodleiana de Oxford

Granada, 8 jul (EFE).- Una traducción inédita de J.R.R. Tolkien ha sido localizada en la Biblioteca Bodleiana de la Universidad de Oxford, un hallazgo que amplía el corpus académico conocido del autor de 'El Señor de los Anillos' y arroja nueva luz sobre su labor como filólogo y medievalista.

El texto, que se ha descubierto en el marco de una investigación de la Universidad de Granada (UGR) sobre literatura medieval inglesa, se titula 'Soul's Ward' ('La custodia del alma', en español).

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Según ha informado este miércoles la UGR, corresponde a una traducción al inglés moderno realizada por Tolkien del homiliario medieval Sawles Warde, obra del siglo XIII escrita en el conocido como dialecto AB, una variedad lingüística de especial relevancia para los estudios filológicos del autor de 'El Señor de los Anillos'.

Este descubrimiento, además de aportar nuevos conocimientos sobre la trayectoria de Tolkien como filólogo y medievalista, ha permitido sacar a la luz un documento desconocido hasta ahora para la comunidad científica y ampliar de forma significativa el corpus de escritos académicos conservados del autor.

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Además, según la UGR, el hallazgo pone de relieve la importancia de la investigación en fuentes originales y archivos históricos para la recuperación de materiales de interés internacional.

El trabajo ha culminado con la edición crítica del texto en la revista 'The Review of English Studies', publicada por Oxford University Press.

El descubrimiento lo ha llevado a cabo Andoni Cossio, investigador del proyecto de la UGR TRANSMEL (Traducción, Transmisión y Transformación en Literatura Medieval Inglesa) y profesor de la Universidad del País Vasco Andoni Cossio, mientras estudiaba manuscritos conservados en la prestigiosa biblioteca británica. EFE

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