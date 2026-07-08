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El PSOE critica las palabras de Feijóo sobre absentismo: "Su única medida es el recorte"

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Madrid, 8 jul (EFE).- La secretaria adjunta de Organización y Coordinación Territorial del PSOE, Elisa Garrido, ha criticado este miércoles al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por llamar "cáncer" al absentismo laboral y ha destacado que la "única medida" de los populares es "el recorte".

En una entrevista en RNE Garrido se ha referido a estas palabras de Feijóo quien ayer cuestionó además que un trabajador cobre lo mismo y tenga las mismas prestaciones cuando va a trabajar que cuando no lo hace, y le ha criticado por "meter en el mismo saco" diferentes situaciones como una baja, un permiso laboral y la situación del absentismo.

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En ese sentido, ha señalado que Feijóo propuso también esta semana aprobar una ley del concebido no nacido para que las mujeres embarazadas puedan recibir ayudas durante la gestación y al mismo tiempo esta propuesta sobre el absentismo.

"Va a proteger al embrión, pero si esa misma mujer tiene una baja por un embarazo de riesgo, Feijóo dice que eso es un cáncer y hay que bajarle el salario", ha apuntado Garrido.

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A su juicio, se trata del "mismo cuento de siempre" que defiende el PP, que para que las empresas "vayan bien, hay que recortar derechos" de los trabajadores.

Por ello, ha pedido un debate serio sobre el absentismo y dedicar más recursos a la sanidad pública para atender mejor a la ciudadanía.

Por otro lado, Garrido se ha referido a las causas judiciales que afectan al PSOE y ha señalada a la "minoría excesivamente relevante" de jueces que no actúan como tal sino como "agentes políticos" en instrucciones en las que a su juicio se vulneran derechos fundamentales.

Así, ha destacado que la mayoría de la población española, según datos del último CIS, no cree que la justicia sea imparcial.

Ha insistido en que el PSOE está tranquilo ante esta situación judicial y no ha descartado que el partido pueda a llegar a ser imputado porque "a estas alturas de la situación de la justicia en España cualquier cosa es posible". EFE

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