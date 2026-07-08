El PP pide al Gobierno que negocie con patronal y sindicatos medidas contra el absentismo

Madrid, 8 jul (EFE).- El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, ha pedido al Gobierno que se siente con patronal, sindicatos y comunidades autónomas para negociar medidas contra el "absentismo fraudulento".

"Pedro Sánchez no ha querido asumir la responsabilidad porque no hay acuerdo, pues no te levantes de la mesa", ha dicho este miércoles Bravo en Antena 3 tras las declaraciones de ayer del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que llamó "cáncer" al absentismo laboral.

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"No me vale que digan que como no hay acuerdo no hago nada", ha insistido Bravo, que ha subrayado la magnitud de las cifras del absentismo en España, con un coste que ha pasado de los 14.000 millones de euros en 2018 a 33.000 millones en 2025.

"Obviar que también hay una parte de fraude, es no querer ver la realidad", ha dicho Bravo, que ha insistido en abordar el problema "sin confundir a quienes utilizan correctamente el sistema con quienes hacen un uso fraudulento del mismo".

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"Tres de cada cuatro trabajadores no faltaron ni un solo día a trabajar", ha destacado Bravo, que ha añadido que el 50 % del conjunto de las bajas están focalizadas en el 10 % de los trabajadores, lo que indica "desequilibrios" sobre los que es necesario actuar.EFE