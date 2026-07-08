El Museo del Prado cierra 2025 con un superávit de 19,5 millones de euros

Madrid, 8 jul (EFE).- El Museo del Prado ha cerrado este miércoles sus cuentas de 2025 con un superávit de 19,5 millones de euros y un nuevo récord de unos 3,5 millones de visitantes, en parte atraídos por las exposiciones temporales.

De los 19,5 millones de superávit, 15,7 provienen de ingresos superiores a los previstos y 3,8 millones de un gasto menor a los presupuestado.

Así lo detalla un comunicado del Real Patronato del Museo, que ha aprobado en su reunión de hoy las cuentas de cierre del ejercicio 2025.

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Las cuentas del Museo detallan que los ingresos totales se elevaron hasta los 84,8 millones, de los que 39,8 millones fueron ingresos propios y el resto corresponde al capítulo de aportaciones del Estado, que aporta 45 millones, de los que 20,5 millones corresponden a las obras del Salón de Reinos.

Los ingresos propios fueron de casi 40 millones de euros, con la venta de entradas como primera fuente de ingresos (26,3 millones), y un nivel de autofinanciación del 61 %.

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Gracias al resultado presupuestario positivo, el remanente de Tesorería del Museo ha alcanzado los 101 millones de euros, detalla el comunicado.

El nivel de autofinanciación del Prado fue del 61 %, de los que 26,3 millones son por la venta de entradas; la aportación de patrocinios supuso 3,6 millones y los ingresos generados por la Sociedad Prado Difusión, 3,4 millones.

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El presidente del Real Patronato, Javier Solana, se felicitó de los buenos resultados obtenidos y ha destacado que las cifras demuestran “el rigor con el que se manejan las cuentas y también la flexibilidad necesaria para gestionar financieramente la institución en un contexto complicado por la falta de presupuestos generales del estado”.

En cuanto al nuevo récord de visitantes, en parte debido al aumento de visitas a las exposiciones temporales, el director del Museo, Miguel Falomir, ha señalado que se ha puesto en marcha un proyecto de mejora para evitar aglomeraciones y combinar afluencia y disfrute de los visitantes.

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Para Falomir, quien asegura que nunca ha estado obsesionado con las cifras absolutas de visitantes, la asistencia de público debe tener un impacto que “sea compatible con una experiencia satisfactoria y enriquecedora” y en la que “todos los colectivos estén representados entre nuestros visitantes”. EFE