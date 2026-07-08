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El líder del mundial Máximo Quiles llega a Sachsenring "con muy buenas sensaciones"

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Redacción deportes, 8 jul (EFE).- El líder del mundial de Moto3, el español Máximo Quiles (KTM) llega al Gran Premio de Alemania de la categoría, que se disputa este fin de semana en el circuito de Sachsenring, "con muy buenas sensaciones".

Quiles, líder de Moto3 con 90 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el también español Álvaro Carpe, afirma en la nota de prensa de su equipo que "las sensaciones son buenas para este fin de semana" y que vienen "muy motivados de Assen".

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El pupilo de Jorge Martínez 'Aspar' recuerda sobre la carrera de los Países Bajos que fue "muy buena", por lo que espera que ahora, en Alemania, siga con el "mismo plan de trabajar duro con el equipo", del que resaltó que lo está "haciendo muy bien".

Quiles dice estar "mentalizado para el Gran Premio de Alemania", que se disputa en un circuito "exigente, pequeño y muy divertido", después del cual llega el parón veraniego, por lo que dice querer "hacer una buena carrera" para irse "de vacaciones contentos".

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Su compañero de equipo, el hispanoargentino Marco Morelli, quinto en la clasificación provisional del mundial de Moto3, dice llegar a Alemania "muy motivado después del podio de Assen", si bien reconoce que le costó conseguirlo, pues para él fue "muy luchado y supo a gloria, después de tantas carreras buscándolo".

Destaca Morelli que ha mejorado "la puesta a punto", y que tiene "sensaciones" mucho mejores sobre la moto y que está "creciendo con el equipo".

Morelli ha explicado que Sachsenring es un circuito que le "gusta mucho", y que tiene un estilo "muy similar a los de karting", pero afirma tener ganas de marcharse "al parón veraniego con un resultado similar e incluso un poco mejor que el de Assen". EFE

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