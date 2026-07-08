El Festival Internacional de Cine de Elche proyecta 71 cortos y homenajea a Kiti Mánver

Elche (Alicante), 8 jul (EFE).- El Festival Internacional de Cine Independiente de Elche celebrará del 10 al 17 de julio su 49º edición con la proyección de 71 cortometrajes seleccionados entre los 1.822 presentados procedentes de 63 países y el homenaje a la intérprete a Kiti Mánver en reconocimiento a sus más de cinco décadas de trayectoria en el séptimo arte, el teatro y la televisión.

El certamen, organizado por la Fundación Mediterráneo, mantendrá como sedes principales el Hort del Xocolater y la playa de Arenales del Sol, donde se proyectarán de forma simultánea los cortos de la sección oficial.

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Las obras competirán en las categorías de Ficción, Documental, Animación, Autor Novel y FESCURT-Comunitat Valenciana, y optarán a siete premios oficiales dotados con 15.500 euros, además de los galardones a mejor dirección, actriz, actor y guion.

El festival, colaborador de la Academia de Cine y preseleccionador para los Premios Goya en las categorías de Ficción, Documental y Animación, reforzará este año su programación formativa y profesional con mesas redondas, masterclass, cursos y encuentros con cineastas y creadores.

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Uno de los momentos centrales llegará el 17 de julio con la gala de clausura, presentada por la actriz ilicitana Elisa Lledó, en la que se entregará la Palmera de Plata a Kiti Mánver en reconocimiento a sus más de cinco décadas de trayectoria en el cine, el teatro y la televisión. Como antesala del homenaje, el jueves 16 se proyectará 'Mamacruz', película elegida por la propia intérprete, que participará en un encuentro con el público.

El director del certamen, Alejandro Cano, ha señalado que este año se ha querido hacer “un certamen más accesible para todos” y ha destacado el nivel de los cortometrajes seleccionados.

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“Cada año nos sorprenden. Ya se da por hecho la calidad técnica y de las producciones, pero lo que más llama la atención son las nuevas voces y las nuevas formas de mirar”, ha indicado Cano, quien ha asegurado que la cantera de directores y actores “tiene mucho futuro” y que el nivel de los trabajos presentados es “extraordinario”.

Desde su creación en 1978, el Festival Internacional de Cine Independiente de Elche se ha consolidado como el festival decano de la Comunitat Valenciana y uno de los más veteranos de España, con una apuesta constante por el cortometraje, el cine independiente y los nuevos talentos. EFE

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