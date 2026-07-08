El Espanyol acuerda la cesión de su delantero Omar Sadik al Ceuta de Segunda

Ceuta, 8 jul (EFE).- La AD Ceuta y el Espanyol de Barcelona han alcanzado este miércoles un acuerdo para la cesión del futbolista Omar Sadik, que defenderá la camiseta caballa durante la temporada 2026-2027.

Omar Sadik (Beni Melal, Marruecos, 22 de marzo de 2004) es un delantero con doble nacionalidad, marroquí y canadiense, que llega a Ceuta para reforzar la parcela ofensiva del equipo, según ha informado el club ceutí.

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El atacante aterriza en Ceuta tras disputar la pasada temporada, también en calidad de cedido, en el Pau FC de la Ligue 2 francesa, donde continuó con su proceso de crecimiento en el fútbol profesional.

Sadik se incorporó al RCD Espanyol en 2022 para formar parte de su equipo juvenil y su "sobresaliente rendimiento, tanto en dicha categoría como posteriormente en el filial" llevó al club catalán a ampliar su vinculación contractual hasta el mes de junio de 2028, reflejo de la confianza depositada en su enorme potencial. EFE

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