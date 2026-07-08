El delantero Mariano Carmona jugará en el Eldense cedido por el Córdoba

Elda (Alicante), 8 jul (EFE).- El Eldense y el Córdoba han llegado a un acuerdo de cesión para que el futbolista Mariano Carmona se convierta en jugador azulgrana hasta el 30 de junio de 2027, informó el club alicantino.

En su comunicado, el Eldense, que regresa este curso a la Liga Hypermotion, apunta que Mariano Carmona es un "delantero potente, dinámico y con gran movilidad, capaz de desenvolverse tanto como referencia ofensiva como partiendo desde cualquiera de las bandas".

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"Destaca por su capacidad para atacar los espacios, su intensidad en la presión y su compromiso con el trabajo colectivo. Con buen físico y presencia en el área, aporta profundidad, verticalidad y constante amenaza sobre la defensa rival", añade.

Tras destacar por su capacidad goleadora en el Coria, el Córdoba apostó por su incorporación y, en la temporada 2025/26, ha continuado su desarrollo en el Alcorcón.

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Con el conjunto alfarero disputó más de 30 partidos oficiales, sumó más de 2.000 minutos de competición con seis goles marcados y una asistencia. EFE