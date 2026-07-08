El calor se resiste a marcharse: 15 comunidades en aviso, Cataluña y Valencia en rojo

Madrid, 8 jul (EFE).- El calor se resiste a marcharse este miércoles, con quince comunidades en aviso por altas temperaturas, dos de ellas -Cataluña y Comunidad Valenciana- en nivel rojo (peligro extraordinario), por máximas que podrán alcanzar 44 grados, informa la Agencia de Meteorología (Aemet) en su web.

Cataluña mantiene el nivel rojo en la provincia de Tarragona por máximas de hasta 44 grados en zonas bajas del cauce del Ebro; en áreas de la provincia de Barcelona, Lleida y Girona el aviso es naranja (peligro importante) con temperaturas entre los 38 y 41 grados.

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La Comunidad Valenciana también tiene alerta roja en el litoral sur de Valencia, donde en zonas del interior se pueden registrar 42 grados; En el resto de la comunidad, en nivel naranja, los valores alcanzarán los 39-42 grados.

En la misma área mediterránea, la Región de Murcia y las islas de Mallorca, Ibiza y Formentera (Baleares) están también en naranja por máximas que oscilarán entre los 39-42 grados.

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Andalucía ha activado la alerta naranja en las provincias de Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla por temperaturas que escalarán hasta los 40-42 grados, mientras que en Aragón el calor será sofocante en toda la comunidad, con valores entre 39-41 grados.

En Castilla y León solo hay aviso naranja por máximas hasta los 39 grados en las provincias de Ávila y Salamanca -el resto de la comunidad en amarillo-, mientras que en Castilla-La Mancha el sofocante calor se notará en todas las provincias con altas temperaturas entre 37 y 40 grados.

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Extremadura continúa en naranja por intenso calor con máximas que subirán hasta los 40-41 grados en áreas de las vegas del Guadiana, Barros, Serena, la Siberia extremeña, Tajo y Alagón y Villuercas y Montánchez, mientras que en la Comunidad de Madrid, también en alerta naranja, la máximas registrarán valores entre 37-39 grados.

En zonas de la ribera del Ebro perteneciente a las comunidades de La Rioja y de Navarra el nivel es naranja por máximas que escalarán hasta los 39 grados.

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Canarias solo mantiene el aviso naranja en la isla de Gran Canaria por calor con temperaturas de 39 grados en medianías del oeste, sur y sudeste, donde localmente se superarán los 40 grados y las temperaturas nocturnas apenas bajarán de los 26-28 grados, pudiendo superar ese umbral.

Las provincias gallegas de Lugo y Ourense (Galicia) y Álava (País VAsco) siguen en amarillo también por calor, hasta los 36 grados.

Además, en puntos de las comunidades de Aragón, Castilla y León, La Rioja, Navarra, País Vasco y de la Comunidad Valenciana hay alerta amarilla por tormentas.

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Meteorología advierte de que con el aviso rojo el riesgo es extremo con fenómenos meteorológicos no habituales de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto, mientras que con el nivel naranja hay riesgo importante en fenómenos meteorológicos no habituales y para actividades usuales. EFE