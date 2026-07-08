El Burgos incorpora al defensa central Oier Luengo tras su buen rendimiento como cedido

Burgos, 8 jul (EFE).- El Burgos CF ha incorporado de forma definitiva a la plantilla al defensa central Oier Luengo tras su buen rendimiento en la segunda vuelta de la pasada temporada, cuando jugó cedido por el Real Oviedo, ha informado este miércoles el club en un comunicado.

El central vizcaíno, de 28 años, fue un futbolista importante para el conjunto burgalés en el tramo decisivo del campeonato, con la disputa de siete encuentros de LaLiga Hypermotion, más de 300 minutos en el campo, y un buen rendimiento en el eje de la defensa.

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Tras finalizar su cesión, el Burgos ha apostado por incorporar definitivamente a un jugador que conoce el club, el vestuario y la exigencia de la categoría, con lo que se evita un nuevo periodo de adaptación.

Formado en la SD Amorebieta y con pasado en el Bilbao Athletic, Luengo llegó al Real Oviedo en 2022, donde fue un futbolista habitual en las últimas campañas antes de recalar en el Burgos durante el mercado invernal.

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Con esta operación, el club blanquinegro añade un futbolista más a su plantilla, que cuenta ya con 19 jugadores para el arranque de la pretemporada. EFE

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