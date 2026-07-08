Desconfinado el pueblo de Zacos, afectado por el incendio de Porqueros, en León

Valladolid, 8 jul (EFE).- Los 60 vecinos del pueblo leonés de Zacos que estaban confinados en la escuela del pueblo han vuelto a sus casas y se ha abierto la carretera y la línea férrea afectadas por el incendio de Porqueros, en la comarca de Astorga, que ha bajado del Índice de Riesgo Potencial (IGR) 2 al nivel cero.

A las 23.00 horas de anoche los vecinos ya volvieron a sus casas, aunque seguía cerrada la línea férrea que sirve de apoyo para realizar quemas de ensanche y pase de maquinaria pesada.

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Esa vía férrea se ha abierto a las 5:00 de la madrugada, y ya no hay peligro para la población.

Los trabajos de quema de ensanche y de la maquinaria pesada han conseguido cerrar el perímetro del incendio, ya no hay llama, aunque quedan numerosos puntos calientes que hay que eliminar.

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Por ello, desde el centro de coordinación operativa integrada, el CECOPI, seguirán atentos a posibles reproducciones y a los rayos latentes que pueden iniciar nuevos fuegos en toda la Comunidad.

El incendio de Porqueros se originó por un rayo en torno a las cinco de la tarde de ayer y en las labores de extinción del fuego, que sigue activo, han participado hasta 32 medios, 21 en estos momentos, con cinco cuadrillas terrestres.

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Ese incendio provocó ayer tarde el corte de la carretera provincial de la LE-5404, entre Maga de Cepeda y Villameca, y la vía ferroviaria que comunica León y Ponferrada.

Concretamente, el tren de viajeros que estaba en tránsito ha parado en Astorga y 71 pasajeros fueron trasladados en autobús hasta Ponferrada.

El incendio forestal en Ribota de Sajambre, en el municipio de Oseja de Sajambre (León), que se declaró por otro rayo el pasado 26 de junio, sigue en IGR 1, con ocho medios que trabajan en este momento en la zona, con tres cuadrillas terrestres, dos BRIF y una autobomba.

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También en nivel IGR 1 está otro fuego causado también ayer por rayos en la localidad leonesa de Espina de Tremor, en la zona de Bembibre, con 16 medios en la zona, 3 cuadrillas terrestres, 3 autobombas, una BRIF y dos bulldozer. EFE