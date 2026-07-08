Barcelona supera el récord histórico de temperatura máxima, con 40,5 grados

Barcelona, 8 jul (EFE).- La ciudad de Barcelona ha superado este miércoles el récord absoluto de temperatura máxima registrada en la estación automática del Observatorio Fabra, donde ha llegado a los 40,5 grados.

El servicio meteorológico catalán Meteocat ha explicado en su cuenta de la red social X que esta temperatura máxima provisional es superior a los 40 grados anotados el 30 de julio de 2024, que hasta ahora era el registro más alto de una serie histórica de 112 años.

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Cataluña afronta hoy el pico de la segunda ola de calor del verano con temperaturas que el Meteocat considera que pueden llegar hasta los 42 grados en el interior y los 35 grados en el litoral.

Esta jornada de calor extremo se produce después de una noche en la que se ha batido ya el récord de temperatura mínima nocturna: 31,9 grados en Portbou (Girona).

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El Meteocat tiene activada la alerta roja (peligro de 6 sobre 6) en gran parte del territorio: todo el litoral, el interior de Tarragona y la llanura de Lleida.

Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona ha activado la fase de alerta del plan para combatir la ola de calor que contempla medidas específicas para la población más vulnerable como son las personas mayores, con discapacidad, enfermos crónicos, niños y bebés y sintecho.

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Debido a las altas temperaturas, este miércoles 229 municipios catalanes se encuentran en peligro extremo de incendio forestal, ha informado la Generalitat. EFE

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