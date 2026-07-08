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Balaguer (Lleida) decreta un día de luto por la muerte de una niña en la piscina municipal

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Lleida, 8 jul (EFE).- El Ayuntamiento de Balaguer (Lleida) ha suspendido este miércoles todas las actividades y ha decretado un día de luto por la muerte de una niña de 6 años, ahogada en la piscina municipal el martes por la tarde.

Las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta y las escuelas de verano estarán abiertas por su función social para las familias así como las piscinas debido a la ola de calor de estos días.

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El ayuntamiento en la ciudad, que ha convocado un minuto de silencio a las 18:00 horas, considera que estas instalaciones siguen prestando un servicio esencial como refugio climático para la ciudadanía.

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación sobre la muerte de la niña que, según el ayuntamiento, fue localizada dentro del agua a las 19:45 horas e inmediatamente atendida por personal de vigilancia y usuarios de la instalación.

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“De forma inmediata, los dos socorristas presentes iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar, con la colaboración de otras personas presentes en el recinto, hasta la llegada de los servicios de emergencias sanitarias, que continuaron con las tareas de asistencia. A pesar de todos los esfuerzos realizados, no se pudo salvar la vida de la menor”, señala el ayuntamiento en un comunicado.

El consistorio ha expresado el más sentido pésame y todo su afecto a la familia, a sus seres queridos y a todas las personas afectadas por esta trágica pérdida y ha agradecido la rápida actuación de los socorristas, de los servicios de emergencia y de las personas usuarias, que colaboraron en los primeros momentos del incidente.

El ayuntamiento ha pedido “el máximo respeto hacia la familia de la menor en estos momentos de profundo dolor" y ha recordado que los hechos se encuentran bajo la investigación de los cuerpos competentes, a los que se prestará toda la colaboración necesaria. EFE

cll/pll/ros

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