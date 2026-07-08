Arturo Pérez-Reverte publicará 'La hipótesis más peligrosa' el 20 de octubre

Madrid, 8 jul (EFE).- El escritor Arturo Pérez-Reverte publicará su nueva novela 'La hipótesis más peligrosa' el 20 de octubre, una historia de aventuras, con una mirada a la historia, que transcurre en el Mediterráneo.

Así lo ha comunicado este miércoles la editorial Alfaguara que ha señalado que el Mediterráneo es un mar donde todavía resuena el eco de batallas, exilios, piratas, imperios desaparecidos, leyendas, dioses antiguos, libros clásicos y derrotas humanas.

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La historia tiene como protagonista a Cal Gadea, un chico de dieciséis años criado por sus abuelos y fascinado por los videojuegos, que encuentra al hombre al que lleva tiempo buscando: Asier Lerrant, el padre que nunca conoció.

Lo localiza en un puerto del Mediterráneo siguiendo unas vagas pistas y una fotografía antigua, movido por una pregunta que lo atormenta desde niño: ¿por qué ese hombre abandonó a su madre y lo dejó también a él fuera de su historia?.

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A bordo de un velero que trafica con arte robado, padre e hijo emprenden un viaje en el que la búsqueda personal se intercala con un enigma histórico y una trama de carácter policíaco. EFE