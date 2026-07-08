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A prisión por herir de gravedad a su padre y amenazar a su madre en Mora (Toledo)

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Toledo, 8 jul (EFE).- Un hombre de 30 años ha ingresado en prisión provisional comunicada y sin fianza acusado de agredir de gravedad a su padre de 70 años y amenazar de muerte a su madre en Mora (Toledo).

La Guardia Civil ha informado en un comunicado de prensa de que los hechos ocurrieron el 30 de junio, cuando una patrulla acudió al aviso de un ciudadano alertando de una posible agresión junto a un bar de esta localidad toledana y, al llegar, los guardias civiles se encontraron a un hombre de unos 70 años inconsciente en el suelo, rodeado de un charco de sangre.

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En las inmediaciones se identificó a su hijo, presunto autor de la agresión, quien fue detenido.

Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió graves heridas en la cabeza, motivo por el cual tuvo que ser ingresado de inmediato en el Hospital Universitario de Toledo.

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El detenido fue puesto a disposición judicial y quedó en libertad provisional con una orden de alejamiento estricta respecto a sus padres y al domicilio familiar.

Sin embargo, el agresor hizo caso omiso de la resolución judicial y regresó al día siguiente a la vivienda familiar, cuando comenzó a golpear violentamente la puerta de acceso hasta romperla, mientras profería amenazas de muerte directas contra su madre.

Ante la extrema gravedad y urgencia del aviso, los agentes acudieron al domicilio y el autor emprendió la huida a pie, aunque finalmente fue interceptado y nuevamente detenido.

En esta ocasión, mostró una resistencia activa y gran agresividad, acometiendo contra los guardias civiles con puñetazos y patadas.

Al día siguiente pasó de nuevo a disposición judicial, y se decretó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza. EFE

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