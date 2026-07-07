Una exposición explora el vínculo de las obras modernistas de la barcelonesa avenida Gaudí

Barcelona, 7 jul (EFE).- La basílica de la Sagrada Familia y el recinto modernista de Sant Pau han colaborado en la exposición 'La Sagrada Familia y el Hospital de Sant Pau. Una memoria viva', que pone de relieve el vínculo histórico, arquitectónico y social entre ambos referentes del Modernismo con la avenida Gaudí como eje.

La iniciativa, presentada en la Sala 1902 del recinto modernista de Sant Pau, explora la singularidad de las obras de Antoni Gaudí y Lluís Domènech i Montaner, recuperando este recorrido urbano como nexo de unión, ha explicado la organización en un comunicado.

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En conjunto, la muestra consta de instalaciones en ambos extremos de la avenida, cartelería promocional y siete cubos expositivos que detallan la historia compartida de ambos monumentos.

En la inauguración este martes han participado el presidente delegado de la Junta Constructora de la Sagrada Familia, Esteve Camps; el administrador de turno de la Fundación Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Javier Villamayor, y la directora de Cultura, Acción Social y Educativa de la Sagrada Familia, Marta Otzet.

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Esta propuesta cultural coincide con dos acontecimientos destacados: la conmemoración del centenario de la muerte de Antoni Gaudí y la celebración de los 625 años de la Fundación Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

La exposición permanecerá abierta al público de forma gratuita hasta el 15 de noviembre. EFE