Sánchez carga contra quienes llaman "cáncer" a las bajas laborales: "Los derechos no se recortan, se defienden"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cuestionado a quienes llaman "cáncer" a las bajas laborales o proponen que los trabajadores enfermos "cobren menos" y ha instado a defender los derechos de los trabajadores.

"Quien llama "cáncer" a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está", ha escrito Sánchez en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press.

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Asimismo, ha asegurado que el Gobierno está "del lado de quienes madrugan, trabajan y merecen protección cuando la salud les falla", ya que "los derechos no se recortan, se defienden".

Sánchez responde así al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien ha afirmado este martes que el absentismo es un "cáncer que no podemos pagar" y ha cuestionado que un trabajador de baja cobre lo mismo que cuando está trabajando.

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"Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, ¿qué quieren que les diga? Si, además, la Administración Pública considera que un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación y sigue teniendo el mismo sueldo y las mismas prestaciones, entonces pasa lo que ocurre, pero este absentismo no se sostiene", ha advertido en un acto en el Círculo de Empresarios Vascos.

TORRES ACUSA AL PP DE "APLASTAR A LA CLASE TRABAJADORA"

También se ha hecho eco de las palabras de Feijóo el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que en sus redes sociales ha afirmado que el PP quiere "volver a gobernar para volver a hacer lo que siempre hacen: aplastar a la clase trabajadora".

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"Y encima lo hacen con viejas formas. Tildando de "cáncer" las bajas laborales", ha continuado Torres, para quien usar esa palabra para "significar algo que ellos consideran malo" es "tan insensible como sus políticas contra el Estado del bienestar". "Así es el PP. Así es Feijóo", ha concluido.