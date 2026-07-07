Prisión provisional para el detenido por la muerte de un menor que recibió un disparo en La Sagrera (Barcelona)

El titular de la plaza de violencia contra la infancia del Tribunal de Instancia de Barcelona ha ordenado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por la muerte de un menor en el parque de La Pegaso, en el barrio de La Sagrera de Barcelona la semana pasada.

Así lo ha comunicado este martes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, en el que ha explicado que la causa está abierta por homicidio.

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Los hechos se produjeron el pasado jueves sobre las 23 horas y los Mossos d'Esquadra detuvieron al hombre durante la noche del viernes por su presunta relación con la muerte de un menor de 15 años tras recibir un disparo en el parque de La Pegaso.