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Lionel Messi agranda su leyenda en el caos: líder goleador con 8 y 21 en todas la copas

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Redacción Deportes, 7 jul (EFE).- Lionel Messi amplió este martes su leyenda en los Mundiales de fútbol al consolidar su liderato histórico entre los goleadores con 21 gracias al que rescató a Argentina de una eliminación ante Egipto (2-2 en el minuto 83); y, de paso, lidera también en solitario con 8 la lista del actual Mundial.

Messi, que juega su sexto Mundial desde que debutó con 18 años y un gol a la selección de Serbia y Montenegro el 16 de junio de 2006 en Alemania aventaja por dos en la clasificación de todos los tiempos al francés Kylian Mbappé, que tiene 19.

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En la clasificación de goleadores de este Mundial, que este martes completa su lista de clasificados a los cuartos de final, Messi lidera con 8, uno más que los anotados por Mbappé y el noruego Erling Haaland.

El único registro negativo del '10' argentino, que el 24 de junio cumplió 39 años, tiene que ver son su desempeño a la hora de ejecutar penaltis. Este martes falló el segundo lanzamiento en lo que va del torneo, y el cuarto en los seis Mundiales que ha jugado.

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Antes, en la segunda jornada de la fase de grupos, falló ante Austria, aunque luego firmó un doblete que bastó para la victoria.

El capitán se convirtió este martes en el único jugador que marca en seis partidos consecutivos en fase de eliminación directa de los Mundiales.

- Clasificación de goleadores del Mundial 2026

Con 8: Lionel Messi (Argentina)

Con 7: Erling Haaland (Noruega) y Kylian Mbappé (Francia)

Con 6: Harry Kane (Inglaterra)

Con 4: Jude Bellingham (Inglaterra), Ousmane Dembelé (Francia), Mikel Oyarzabal (España), Vinicius Junior (Brasil) e Ismaila Sarr (Senegal).

.

- Clasificación de los goleadores históricos:

Con 21: Lionel Messi (Argentina)

Con 19: Kylian Mbappé (Francia)

Con 16: Miroslav Klose (Alemania)

Con 15: Ronaldo Luiz Nazário de Lima

Con 14: Gerd Müller (Alemania)

Con 13: Just Fontaine (Francia)

Con 13: Harry Kane (Inglaterra). EFE

(foto)

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