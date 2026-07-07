Laporta presenta la nueva plataforma audiovisual del Barcelona, Barça Play

Barcelona, 7 jul (EFE).- El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha asistido este martes a la presentación oficial de Barça Play, la nueva plataforma audiovisual de la entidad azulgrana, que estará integrada en la app y la página web del club.

"Barça Play es una nueva forma de relacionarnos entre los socios y los culers del mundo. Es la puerta de entrada al universo digital del Barça, un canal las 24 horas del día y los siete días de la semana donde los culers de todo el mundo pueden conectarse al Barça desde cualquier lugar y en cualquier momento", ha asegurado Laporta en un evento celebrado en el espacio Load Gallery, ubicado en el barrio barcelonés de Poblenou.

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El acceso a Barça Play será gratuito para los socios del club, e incluirá todos los contenidos que se publiquen en las redes sociales del Barcelona, además de documentales, series originales y entrevistas, y también permitirá recuperar partidos históricos y los partidos de la jornada.

Asimismo, las principales novedades serán la creación de un canal con contenido del Barcelona que funcionará durante todo el día, la emisión en directo de las ruedas de prensa de los distintos equipos, y la retransmisión de partidos de los equipos del fútbol formativo, el Barça Atlètic, los Barça Legends y algunos partidos de los equipos profesionales, como los de la pretemporada.

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"La gente nos pedía recuperar las retransmisiones del fútbol formativo y lo haremos", ha apuntado Laporta, quien ha señalado que la app oficial del club cuenta con unos 800.000 usuarios únicos a la semana, una cifra que representa un crecimiento del 30 % respecto al año anterior.

Más allá de un servicio de contenidos audiovisuales, Barça Play forma parte de la evolución de la nueva app oficial, concebida para convertirse progresivamente en una plataforma que centralice toda la relación entre el club y sus socios. El calendario de implementación prevé que, tras el lanzamiento del contenido audiovisual, se integren los servicios de 'ticketing' y, posteriormente, el 'e-commerce'. EFE

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