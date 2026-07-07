La marca We Are Spastor, Premio Nacional de Moda 2026

Madrid, 7 jul (EFE).- We Are Spastor, la marca de Sergio Pastor e Ismael Alcaina, ha sido galardonada con el Premio Nacional de Diseño de Moda de 2026 por su "valentía y honestidad de una trayectoria que ha pervivido en un sector cambiante".

El jurado del Premio Nacional de Diseño de Moda, dotado con 30.000 euros y que otorga el Ministerio de Cultura, ha reseñado que la firma sigue "manteniendo su vigencia y defendiendo un proyecto actual, caracterizado por su capacidad de adaptación creativa".

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El galardón reconoce a una marca cuyo surgimiento supuso una disrupción en la moda española, contribuyendo a generar una visión cosmopolita, una imagen del estilo vinculada a las subculturas y al arte contemporáneo".

Marca española fundada en 1997 por Sergio Pastor como 'Spastor', y a la que tan solo un año después se unió Ismael Alcaina. En 2001 fueron premiados con el premio a la mejor colección en la Pasarela Cibeles, gracias a su visión revolucionaria. Han desfilado en la Semana de la Moda de París y han presentado sus colecciones en Tokio.

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Tras un tiempo de retiro para proteger su libertad creativa frente a las exigencias del mercado, la marca fue relanzada en 2019 con el nombre de 'We Are Spastor'.

Los últimos diseñadores distinguidos con este galardón han sido la cordobesa Juana Martín, Alejandro Palomo (Palomo) y Teresa Helbig. EFE