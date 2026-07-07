Espana agencias

La federación egipcia elogia a los jugadores que estuvieron "a la altura" contra Argentina

Guardar
Google icon

El Cairo, 7 jul (EFE).- La Federación de Fútbol de Egipto (EFA por sus siglas en inglés) elogió a los jugadores de la selección egipcia que estuvieron "a la altura" frente a la de Argentina, contra la que perdió este martes en los últimos 13 minutos en una remontada épica de la Albiceleste en el partido de octavos de final del Mundial 2026.

"Habéis estado a la altura de la responsabilidad que se os encomendó. Estamos orgullosos de vosotros. Gracias por todo", dice la federación en un escueto comunicado en sus redes sociales, un mensaje acompañado por una fotografía de un dibujo del conjunto de los faraones al completo.

PUBLICIDAD

El presidente egipcio, Abdefaltah al Sisi, también señaló el "honorable desempeño" del equipo por "lograr una hazaña sin precedentes en la historia del fútbol egipcio".

Los goles de Enzo Fernández, decisivo con un cabezazo en el minuto 93; Lionel Messi, en el 84, y Cristian ‘Cuti’ Romero, en el 79, remontaron los dos goles en contra frente a Egipto (3-2).

PUBLICIDAD

La Albiceleste, con un penalti fallado en el primer tiempo por Messi, se medirá en cuartos de final al ganador del choque entre Suiza y Colombia.

Egipto protestó un gol anulado en la segunda parte con 0-1 a su favor y reclamó un penalti y una posible falta sobre Mohamed Salah en el origen del 3-2 de Argentina. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jose Edelstein, físico teórico argentino, explica las claves del eclipse solar que atravesará España el 12 de agosto: “Es sorprendente que pase esto en el único planeta que sabemos que hay vida”

Este fenómeno ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando total o parcialmente la visión del astro desde nuestro planeta

Jose Edelstein, físico teórico argentino, explica las claves del eclipse solar que atravesará España el 12 de agosto: “Es sorprendente que pase esto en el único planeta que sabemos que hay vida”

Las mujeres jóvenes tienen siete veces más probabilidades que los hombres de ser enviadas a casa durante un infarto

La consideración de los síntomas como “atípicos” hacen que muchas no reciban a tiempo las pruebas cardiacas necesarias

Las mujeres jóvenes tienen siete veces más probabilidades que los hombres de ser enviadas a casa durante un infarto

Marine Le Pen confirma su candidatura a las elecciones presidenciales de 2027 pese a tener que llevar un brazalete electrónico

La líder de Agrupación Nacional anuncia que recurrirá la condena ante el Tribunal de Casación, convencida de que el recurso suspenderá la ejecución de la sentencia durante la campaña electoral

Marine Le Pen confirma su candidatura a las elecciones presidenciales de 2027 pese a tener que llevar un brazalete electrónico

La lavanda te ayuda a dormir, pero solo funciona si no cometes ninguno de estos tres errores

Aunque se asocia desde hace años con el descanso, muchos la utilizan de forma incorrecta y reducen su potencial

La lavanda te ayuda a dormir, pero solo funciona si no cometes ninguno de estos tres errores

El hombre de 98 años que hace 40 flexiones cada día: “Espero llegar a los 100 así, quiero estar lo más en forma posible”

El británico atribuye su vitalidad a una vida marcada por la actividad constante, el trabajo físico y una actitud positiva ante el paso del tiempo

El hombre de 98 años que hace 40 flexiones cada día: “Espero llegar a los 100 así, quiero estar lo más en forma posible”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Marine Le Pen confirma su candidatura a las elecciones presidenciales de 2027 pese a tener que llevar un brazalete electrónico

Marine Le Pen confirma su candidatura a las elecciones presidenciales de 2027 pese a tener que llevar un brazalete electrónico

Los deseos de Alida, la joven malagueña de 25 años que va a recibir la eutanasia, antes de morir: bañarse con leones marinos y ver el Oceanogràfic de Valencia

Zapatero intenta frenar la inspección de Hacienda al alegar que se abrió cuando ya estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional

La Audiencia de Barcelona reabre el caso contra los tres mossos que ayudaron a huir a Puigdemont

El Supremo confirma la condena de 12 años y medio de prisión a una mujer que intentó matar a su exmarido con una tableta de chocolate envenenada con raticida

ECONOMÍA

El Supremo frena la pensión de jubilación de una mujer que quiso computar sus meses de servicio en la Sección Femenina de la Falange como años cotizados

El Supremo frena la pensión de jubilación de una mujer que quiso computar sus meses de servicio en la Sección Femenina de la Falange como años cotizados

El paro se consolida como el principal reto de la economía española pese a la mejora de la tasa de empleo, según la OCDE

Pamplona hace caja en San Fermín: la fiesta mueve más de 259 millones de euros en solo nueve días

El economista Gonzalo Bernardos, sobre el problema del acceso a la vivienda: “A los jóvenes, una primera vivienda de 40 metros cuadrados ya les vale”

La Eurocámara aprueba que los trabajadores transfronterizos de la UE cobren el paro en el país donde hayan cotizado

DEPORTES

Marruecos vuelve a la carga contra Lamine Yamal: “No conozco a ningún español que se llame Jamel”

Marruecos vuelve a la carga contra Lamine Yamal: “No conozco a ningún español que se llame Jamel”

Inglaterra sigue el manual de Donald Trump en el Mundial 2026: el Parlamento pide a la FIFA que le quite la roja a Quansah

Los amuletos del padre de Mikel Merino durante el Mundial: del pañuelo de San Fermín a los calcetines con el gol de Stuttgart

Lionel Scaloni, sin filtros sobre España: “Firmo una final contra ellos, pero queda mucho camino”

España se reencuentra con los temidos cuartos: la ronda maldita que echó a La Roja de muchos Mundiales