La federación egipcia elogia a los jugadores que estuvieron "a la altura" contra Argentina

El Cairo, 7 jul (EFE).- La Federación de Fútbol de Egipto (EFA por sus siglas en inglés) elogió a los jugadores de la selección egipcia que estuvieron "a la altura" frente a la de Argentina, contra la que perdió este martes en los últimos 13 minutos en una remontada épica de la Albiceleste en el partido de octavos de final del Mundial 2026.

"Habéis estado a la altura de la responsabilidad que se os encomendó. Estamos orgullosos de vosotros. Gracias por todo", dice la federación en un escueto comunicado en sus redes sociales, un mensaje acompañado por una fotografía de un dibujo del conjunto de los faraones al completo.

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El presidente egipcio, Abdefaltah al Sisi, también señaló el "honorable desempeño" del equipo por "lograr una hazaña sin precedentes en la historia del fútbol egipcio".

Los goles de Enzo Fernández, decisivo con un cabezazo en el minuto 93; Lionel Messi, en el 84, y Cristian ‘Cuti’ Romero, en el 79, remontaron los dos goles en contra frente a Egipto (3-2).

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La Albiceleste, con un penalti fallado en el primer tiempo por Messi, se medirá en cuartos de final al ganador del choque entre Suiza y Colombia.

Egipto protestó un gol anulado en la segunda parte con 0-1 a su favor y reclamó un penalti y una posible falta sobre Mohamed Salah en el origen del 3-2 de Argentina. EFE

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