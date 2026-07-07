Feijóo cuestiona que un trabajador cobre igual cuando va a trabajar que cuando no va

Bilbao, 7 jul (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha abogado ante un grupo de empresarios vascos por abordar el "cáncer" del absentismo laboral para lograr reducirlo con o sin acuerdo sindical y ha cuestionado que un trabajador cobre lo mismo y tenga las mismas prestaciones cuando va a trabajar que cuando no lo hace.

En un encuentro en Bilbao ante el Círculo de Empresarios Vascos, Feijóo ha considerado que el absentismo laboral que padece España "no se sostiene" y supone "un cáncer que no podemos pagar", ya que cuesta "más de 30.000 millones de euros y el déficit de la Seguridad Social son 70.000 millones de euros".

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Según los datos que ha aportado, mientras en 2018 el número de personas que no acudían a trabajar todos los días eran 450.000, en 2025 esa cifra se ha elevado a 1.160.000. El absentismo laboral, según los últimos datos, se ha incrementado en el primer trimestre de 2026 y Euskadi se sitúa "a la cabeza" en el 'ranking'.

"Que casi 1.200.000 personas no acudan a trabajar todos los días es algo que España no se pude permitir y Euskadi tampoco", por lo que "debemos, con o sin acuerdo, sentar a la patronal y sindicatos y tomar una decisión" en relación a este asunto.

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"¿Qué ocurre con un absentismo como éste?", ha preguntado y ha añadido que la actuación al respecto "está fácil: Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, ¿qué quieren que les diga?", ha cuestionado.

"Si además la Administración pública considera que un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación y sigue teniendo el mismo sueldo y prestaciones pasa lo que ocurre, pero este absentismo no se sostiene", ha afirmado.

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Feijóo ha explicado que abordó este asunto en el Insalud, que "era una fábrica de bajas", ya que es "muy difícil que un médico no le de la baja a un colega", y también lo afrontó en Correos, "donde faltaban a trabajar 5.000 personas todos los días", lo cual "hoy sería poquísimo, porque con una plantilla de 60.000 era un 8 % de absentismo" y "lo bajamos al 4".

Según ha dicho, "todo aquello que supere un 4-5 % de absentismo tiene un enorme porcentaje de fraude", por lo que hay que abordar este asunto con las comunidades autónomas, el Gobierno central y la patronal y sindicatos" y "si llegamos aun acuerdo, fantástico, y si no llegamos, qué le vamos a hacer, pero España no puede dedicar 30.000 millones a esto". EFE

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