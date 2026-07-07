Espana agencias

Feijóo cuestiona que un trabajador cobre igual cuando va a trabajar que cuando no va

Guardar
Google icon

Bilbao, 7 jul (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha abogado ante un grupo de empresarios vascos por abordar el "cáncer" del absentismo laboral para lograr reducirlo con o sin acuerdo sindical y ha cuestionado que un trabajador cobre lo mismo y tenga las mismas prestaciones cuando va a trabajar que cuando no lo hace.

En un encuentro en Bilbao ante el Círculo de Empresarios Vascos, Feijóo ha considerado que el absentismo laboral que padece España "no se sostiene" y supone "un cáncer que no podemos pagar", ya que cuesta "más de 30.000 millones de euros y el déficit de la Seguridad Social son 70.000 millones de euros".

PUBLICIDAD

Según los datos que ha aportado, mientras en 2018 el número de personas que no acudían a trabajar todos los días eran 450.000, en 2025 esa cifra se ha elevado a 1.160.000. El absentismo laboral, según los últimos datos, se ha incrementado en el primer trimestre de 2026 y Euskadi se sitúa "a la cabeza" en el 'ranking'.

"Que casi 1.200.000 personas no acudan a trabajar todos los días es algo que España no se pude permitir y Euskadi tampoco", por lo que "debemos, con o sin acuerdo, sentar a la patronal y sindicatos y tomar una decisión" en relación a este asunto.

PUBLICIDAD

"¿Qué ocurre con un absentismo como éste?", ha preguntado y ha añadido que la actuación al respecto "está fácil: Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, ¿qué quieren que les diga?", ha cuestionado.

"Si además la Administración pública considera que un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación y sigue teniendo el mismo sueldo y prestaciones pasa lo que ocurre, pero este absentismo no se sostiene", ha afirmado.

Feijóo ha explicado que abordó este asunto en el Insalud, que "era una fábrica de bajas", ya que es "muy difícil que un médico no le de la baja a un colega", y también lo afrontó en Correos, "donde faltaban a trabajar 5.000 personas todos los días", lo cual "hoy sería poquísimo, porque con una plantilla de 60.000 era un 8 % de absentismo" y "lo bajamos al 4".

Según ha dicho, "todo aquello que supere un 4-5 % de absentismo tiene un enorme porcentaje de fraude", por lo que hay que abordar este asunto con las comunidades autónomas, el Gobierno central y la patronal y sindicatos" y "si llegamos aun acuerdo, fantástico, y si no llegamos, qué le vamos a hacer, pero España no puede dedicar 30.000 millones a esto". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Andoni Luis Aduriz, chef con dos estrellas Michelin, estrena restaurante en San Sebastián: dentro de un cine de 1914 y con platos desde 16 euros

Lotu, ubicado en el nuevo restaurante del Hotel Palacio Bellas Artes San Sebastián, ofrece una propuesta gastronómica que va desde los desayunos hasta las cenas

Andoni Luis Aduriz, chef con dos estrellas Michelin, estrena restaurante en San Sebastián: dentro de un cine de 1914 y con platos desde 16 euros

Cómo hacer helado de menta, una receta que levanta odios y pasiones y que es facilísima de preparar en casa

Esta elaboración no requiere de máquina de helados: el secreto está en meter la mezcla al congelador y batir varias veces hasta lograr una textura cremosa

Cómo hacer helado de menta, una receta que levanta odios y pasiones y que es facilísima de preparar en casa

Un estudio apunta que los videojuegos podrían ayudar a mejorar la memoria

Las habilidades que se desarrollan jugando están relacionadas con el rendimiento académico, laboral y la calidad de vida

Un estudio apunta que los videojuegos podrían ayudar a mejorar la memoria

Llega a Prime Video la nueva película de acción protagonizada por Jason Statham: “Un ejemplo competente del género”

La película aterriza en ‘streaming’ cuatro meses después de su paso por cines

Llega a Prime Video la nueva película de acción protagonizada por Jason Statham: “Un ejemplo competente del género”

El paro se consolida como el principal reto de la economía española pese a la mejora de la tasa de empleo, según la OCDE

El escaso crecimiento de los salarios reales también preocupa al organismo porque siguen sin recuperar el poder adquisitivo perdido tras la crisis

El paro se consolida como el principal reto de la economía española pese a la mejora de la tasa de empleo, según la OCDE
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Zapatero intenta frenar la inspección de Hacienda al alegar que se abrió cuando ya estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional

Zapatero intenta frenar la inspección de Hacienda al alegar que se abrió cuando ya estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional

La Audiencia de Barcelona reabre el caso contra los tres mossos que ayudaron a huir a Puigdemont

El Supremo confirma la condena de 12 años y medio de prisión a una mujer que intentó matar a su exmarido con una tableta de chocolate envenenada con raticida

La Justicia rechaza la nacionalidad española a una madre migrante que vivía en Parla desde 2002: no pudo identificar el nombre de un río español ni de una comunidad autónoma

Revés para Álvaro García Ortiz: el Supremo da la razón al novio de Ayuso y obliga al ex fiscal general a asumir las costas de 39.000 euros

ECONOMÍA

El paro se consolida como el principal reto de la economía española pese a la mejora de la tasa de empleo, según la OCDE

El paro se consolida como el principal reto de la economía española pese a la mejora de la tasa de empleo, según la OCDE

Pamplona hace caja en San Fermín: la fiesta mueve más de 259 millones de euros en solo nueve días

El economista Gonzalo Bernardos, sobre el problema del acceso a la vivienda: “A los jóvenes, una primera vivienda de 40 metros cuadrados ya les vale”

La Eurocámara aprueba que los trabajadores transfronterizos de la UE cobren el paro en el país donde hayan cotizado

Buenas noticias para los pensionistas: el Imserso amplía su programa de balnearios y ofrecerá 400.000 plazas entre 2027 y 2028

DEPORTES

Inglaterra sigue el manual de Donald Trump en el Mundial 2026: el Parlamento pide a la FIFA que le quite la roja a Quansah

Inglaterra sigue el manual de Donald Trump en el Mundial 2026: el Parlamento pide a la FIFA que le quite la roja a Quansah

Los amuletos del padre de Mikel Merino durante el Mundial: del pañuelo de San Fermín a los calcetines con el gol de Stuttgart

Lionel Scaloni, sin filtros sobre España: “Firmo una final contra ellos, pero queda mucho camino”

España se reencuentra con los temidos cuartos: la ronda maldita que echó a La Roja de muchos Mundiales

España, “el equipo a batir” en este Mundial 2026: la prensa internacional se rinde a La Roja