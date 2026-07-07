Este 6 de julio fue el día "más cálido" para esa fecha desde al menos 1950, según Aemet

Madrid, 7 jul (EFE).- Este lunes 6 de julio fue el día más caluroso para esa fecha, al menos, desde 1950, ha informado este martes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a través de su cuenta de X.

Aemet ha advertido durante la segunda ola de calor de este verano de que "aún podría haber más récords de días cálidos", ya que las temperaturas "continúan en valores extremos para el conjunto de España".

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Las alertas rojas por calor siguen activas este martes en tres comunidades autónomas -Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana- y solo persistirán en Cataluña y Comunidad Valenciana el miércoles.

La agencia ha anunciado en su mensaje en X que se producirá un "descenso térmico" ya el viernes. EFE