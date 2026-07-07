Espana agencias

Este 6 de julio fue el día "más cálido" para esa fecha desde al menos 1950, según Aemet

Guardar
Google icon

Madrid, 7 jul (EFE).- Este lunes 6 de julio fue el día más caluroso para esa fecha, al menos, desde 1950, ha informado este martes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a través de su cuenta de X.

Aemet ha advertido durante la segunda ola de calor de este verano de que "aún podría haber más récords de días cálidos", ya que las temperaturas "continúan en valores extremos para el conjunto de España".

PUBLICIDAD

Las alertas rojas por calor siguen activas este martes en tres comunidades autónomas -Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana- y solo persistirán en Cataluña y Comunidad Valenciana el miércoles.

La agencia ha anunciado en su mensaje en X que se producirá un "descenso térmico" ya el viernes. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Llega a Prime Video la nueva película de acción protagonizada por Jason Statham: “Un ejemplo competente del género”

La película aterriza en ‘streaming’ cuatro meses después de su paso por cines

Llega a Prime Video la nueva película de acción protagonizada por Jason Statham: “Un ejemplo competente del género”

El paro se consolida como el principal reto de la economía española pese a la mejora de la tasa de empleo, según la OCDE

El escaso crecimiento de los salarios reales también preocupa al organismo porque siguen sin recuperar el poder adquisitivo perdido tras la crisis

El paro se consolida como el principal reto de la economía española pese a la mejora de la tasa de empleo, según la OCDE

Avance de ‘La Promesa’ del miércoles 8 de julio: Jacobo recibe un telegrama con malas noticias

La ficción diaria de La 1 vive sus días más tensos tras el parto de María Fernández

Avance de ‘La Promesa’ del miércoles 8 de julio: Jacobo recibe un telegrama con malas noticias

Ni la dieta ni el ejercicio físico: la particularidad que comparten las personas que llegan a los 100 años

Un estudio ha revelado cuál es uno de los factores más influyentes en la longevidad

Ni la dieta ni el ejercicio físico: la particularidad que comparten las personas que llegan a los 100 años

Resultados ganadores del Super Once del 7 julio

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados ganadores del Super Once del 7 julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Zapatero intenta frenar la inspección de Hacienda al alegar que se abrió cuando ya estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional

Zapatero intenta frenar la inspección de Hacienda al alegar que se abrió cuando ya estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional

La Audiencia de Barcelona reabre el caso contra los tres mossos que ayudaron a huir a Puigdemont

El Supremo confirma la condena de 12 años y medio de prisión a una mujer que intentó matar a su exmarido con una tableta de chocolate envenenada con raticida

La Justicia rechaza la nacionalidad española a una madre migrante que vivía en Parla desde 2002: no pudo identificar el nombre de un río español ni de una comunidad autónoma

Revés para Álvaro García Ortiz: el Supremo da la razón al novio de Ayuso y obliga al ex fiscal general a asumir las costas de 39.000 euros

ECONOMÍA

El paro se consolida como el principal reto de la economía española pese a la mejora de la tasa de empleo, según la OCDE

El paro se consolida como el principal reto de la economía española pese a la mejora de la tasa de empleo, según la OCDE

Pamplona hace caja en San Fermín: la fiesta mueve más de 259 millones de euros en solo nueve días

El economista Gonzalo Bernardos, sobre el problema del acceso a la vivienda: “A los jóvenes, una primera vivienda de 40 metros cuadrados ya les vale”

La Eurocámara aprueba que los trabajadores transfronterizos de la UE cobren el paro en el país donde hayan cotizado

Buenas noticias para los pensionistas: el Imserso amplía su programa de balnearios y ofrecerá 400.000 plazas entre 2027 y 2028

DEPORTES

Inglaterra sigue el manual de Donald Trump en el Mundial 2026: el Parlamento pide a la FIFA que le quite la roja a Quansah

Inglaterra sigue el manual de Donald Trump en el Mundial 2026: el Parlamento pide a la FIFA que le quite la roja a Quansah

Los amuletos del padre de Mikel Merino durante el Mundial: del pañuelo de San Fermín a los calcetines con el gol de Stuttgart

Lionel Scaloni, sin filtros sobre España: “Firmo una final contra ellos, pero queda mucho camino”

España se reencuentra con los temidos cuartos: la ronda maldita que echó a La Roja de muchos Mundiales

España, “el equipo a batir” en este Mundial 2026: la prensa internacional se rinde a La Roja