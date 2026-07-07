Espana agencias

El Villareal cede al joven central costamarfileño Valou al Getafe sin opción de compra

Guardar
Google icon

Vila-real (Castellón), 7 jul (EFE).- El Villarreal ha cedido al joven central costamarfileño Jean Ives Valou al Getafe, que no tendrá opción de compra sobre el defensa, según informó este martes el club en un comunicado.

Valou, de 19 años, fue la pasada campaña una de las referencias del Villarreal B de David Albelda, que estuvo cerca de lograr el ascenso a LaLiga Hypermotion.

PUBLICIDAD

Además, se entrenaba de manera habitual con el primer equipo y participó en un partido de la Copa del Rey con el equipo de Marcelino García Toral en octubre de 2024 contra el Poblense.

Nacido en Abidjan en diciembre de 2006, llegó a club 'groguet' en el verano de 2024, mide 1,88 metros y es zurdo. Puede jugar tanto en la posición de central como en el lateral y tiene contrato con el Villarreal hasta 2030 tras haberlo renovado en enero. EFE

PUBLICIDAD

jmg/nhp/jpd

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un psicólogo explica la forma sana de ser honestos con nosotros mismos: la señal que delata el autoengaño y el cambio que más calma la ansiedad

Detectar las discrepancias entre lo que se cree, se recuerda y se muestra ayuda a ajustar la autoimagen

Un psicólogo explica la forma sana de ser honestos con nosotros mismos: la señal que delata el autoengaño y el cambio que más calma la ansiedad

Desalojan cuatro fincas del barrio del Putxet de Barcelona por un socavón de ocho metros cerca de las obras del metro

Desde el Ayuntamiento han señalado que no se han producido heridos

Desalojan cuatro fincas del barrio del Putxet de Barcelona por un socavón de ocho metros cerca de las obras del metro

El Mediterráneo ya supera las temperaturas típicas de agosto: el mar alcanzó los 26 grados en junio

La Aemet ha advertido de los valores sin precedentes y sus consecuencias

El Mediterráneo ya supera las temperaturas típicas de agosto: el mar alcanzó los 26 grados en junio

Croquetas de patata con caviar, burritos rellenos de perritos calientes y burgers con jalapeños envueltos en bacon: las comidas más locas del Mundial 2026

Estados Unidos, Canadá y México son anfitriones del gran evento futbolístico del año, y la gastronomía hace su aparición en forma de descomunales ejemplos de ‘fast food’

Croquetas de patata con caviar, burritos rellenos de perritos calientes y burgers con jalapeños envueltos en bacon: las comidas más locas del Mundial 2026

Abascal sale en defensa de su “amiga” Meloni ante las “descalificaciones inaceptables” de Trump, que “se está equivocando”: “No se puede tratar a los aliados como vasallos”

El líder de Vox ha expresado su desacuerdo con el presidente estadounidense por las críticas dirigidas a Giorgia Meloni, señalando la importancia de mantener el respeto entre socios internacionales

Abascal sale en defensa de su “amiga” Meloni ante las “descalificaciones inaceptables” de Trump, que “se está equivocando”: “No se puede tratar a los aliados como vasallos”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Abascal sale en defensa de su “amiga” Meloni ante las “descalificaciones inaceptables” de Trump, que “se está equivocando”: “No se puede tratar a los aliados como vasallos”

Abascal sale en defensa de su “amiga” Meloni ante las “descalificaciones inaceptables” de Trump, que “se está equivocando”: “No se puede tratar a los aliados como vasallos”

Vox quita importancia al exilio de españoles durante la Guerra Civil, algo “de hace un siglo”, y considera que la ‘ley de nietos’ es “regalar la nacionalidad a cualquiera”

La justicia condena al ‘pequeño Nicolás’ por acceder a bases de datos policiales y lucrarse pero le “concede el beneficio de la suspensión” de la cárcel

La defensa espacial de los ciberataques diseñada en España que Europa va a poner a prueba con un “laboratorio en órbita”

El abogado al que Bárcenas acusa de intentar comprar su silencio coordina ahora la venta de las viviendas y parcelas de Paco Correa: una misteriosa empresa ofrece 8,1 millones

ECONOMÍA

El IMV llega a más hogares, pero con menos dinero por persona que en 2025: la ayuda media baja hasta los 166 euros al mes

El IMV llega a más hogares, pero con menos dinero por persona que en 2025: la ayuda media baja hasta los 166 euros al mes

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Menos noche, más tardeo y sin alcohol: los españoles están cambiando su forma de salir y gastan menos de 40 euros

La vivienda agranda la desigualdad en España: los inquilinos tienen hasta 450 veces menos patrimonio que los grandes caseros

Pensiones en jaque: sin las transferencias del Estado, las cotizaciones de trabajadores y empresas tendrían que subir al 42%

DEPORTES

Preocupación real: España da por perdida la final del Mundial 2030 si Trump intercede por Marruecos, al que la FIFA llena de elogios

Preocupación real: España da por perdida la final del Mundial 2030 si Trump intercede por Marruecos, al que la FIFA llena de elogios

El delantero de Bélgica que rechazó cuatro veces a España y ahora la tendrá enfrente en cuartos de final del Mundial 2026: “Es la decisión correcta”

La última vez que España y Bélgica se enfrentaron en los cuartos de final de un Mundial: un partido agónico que se decidió en los penaltis

Cuándo, dónde y contra quién juega España el siguiente partido: este es el cruce de cuartos de final

Bélgica vence a Estados Unidos y se enfrentará a España en los cuartos de final del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo