El IBEX baja un 0,22 % lastrado por Wall Street y tecnológicas tras resultados de Samsung

Madrid, 7 jul (EFE).- La Bolsa española ha caído este martes un 0,22 % lastrada por el rumbo de Wall Street y las caídas del sector tecnológico, después de que los inversores hayan percibido la previsión de un beneficio operativo récord para el segundo trimestre de Samsung por debajo de las expectativas del mercado.

El IBEX 35, el selectivo español, ha bajado 43,6 puntos, lo que representa ese 0,22 %, una caída que le ha llevado a cerrar en los 19.640,2 puntos. Este retroceso reduce levemente el rendimiento del índice nacional, que se revaloriza un 13,48 % en el cómputo del año.

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El parqué español había mantenido el tono verde de la apertura y el nivel de los 19.700 puntos durante prácticamente toda la sesión, una inercia que ha cambiado con los primeros compases de las negociaciones en los índices neoyorquinos. La apertura de Wall Street ha arrastrado al selectivo a caer desde los 19.796,2 puntos (su máximo intradía) hasta situarse por debajo del cierre de la pasada jornada.

En el ámbito empresarial, Puig ha registrado la mayor alza del selectivo tras sumar un 1,96 % a su valor bursátil. A la empresa de moda y belleza le ha seguido Telefónica (1,67 %), Logista (1,13 %) y Naturgy (0,88 %).

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En el lado opuesto de la tabla, Solaria (-3,38 %) ha sido el farolillo rojo de la sesión "penalizada por el repunte de las rentabilidades de la deuda, un factor que continúa presionando a las compañías más sensibles a la evolución de los tipos de interés", señala el analista de XTB, Manuel Pinto.

Además, Acciona (-3,22 %) y ACS (-3,06 %) han acompañado a la energética en las últimas plazas de la lista.

Inditex ha subido un 0,82 %; Iberdrola, un 0,43 %, Repsol, un 0,36 %; y BBVA, un 0,09 %; mientras que el Banco Santander ha cedido el 0,21 %. EFE

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