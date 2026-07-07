El guardameta Juan Palomares ficha por el Eldense

Elda (Alicante), 7 jul (EFE).- El CD Eldense y el guardameta Juan Palomares han llegado a un acuerdo para que el futbolista andaluz se convierta en jugador azulgrana hasta el 30 de junio de 2027, pendiente de superar el reconocimiento médico habitual, comunicó el club alicantino.

Desde el Eldense se asegura que Juan Palomares es un "portero seguro, con buenos reflejos y una gran capacidad para aportar tranquilidad al equipo desde la portería que destaca por su personalidad, su buen posicionamiento y su solvencia bajo palos, además de desenvolverse con comodidad en el juego con los pies".

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Tras formarse en las canteras del Córdoba y Almería, el jugador andaluz "ha ido creciendo paso a paso hasta hacerse un nombre por méritos propios", añade el comunicado del Eldense.

También se destaca que "su excelente rendimiento en el AD Mérida, donde se consolidó como uno de los porteros más destacados de Primera Federación, le abrió las puertas del fútbol profesional con el CD Mirandés, donde ha disputado 28 partidos y más de 2.500 minutos entre LaLiga Hypermotion y la Copa del Rey". EFE

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