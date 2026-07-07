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El Gobierno aprueba más de 72 millones en contribuciones a la cooperación internacional

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Madrid, 7 jul (EFE).- El Gobierno ha aprobado este martes 72.365.000 euros en contribuciones voluntarias plurianuales a diversos organismos internacionales, principalmente a Naciones Unidas, para garantizar la continuidad en la financiación de los programas de ayuda y cooperación ante crisis "sostenidas" y "cada vez más complejas".

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores indica que el Consejo de Ministros ha dado luz verde a este paquete de contribuciones a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que se destinarçan a organizaciones humanitarias, programas, fondos y otras entidades de carácter internacional.

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Incluye contribuciones de carácter plurianual a organismos como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) o el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que "desempeñan un papel "clave en la respuesta a crisis globales y en la promoción del desarrollo", resalta Exteriores.

El PNUD ha sido el fondo que más contribuciones de España ha recibido en el marco de Naciones Unidas, con más de 8 millones de euros.

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Entre otras, se han dirigido 8 millones a ONU Mujeres, 4 millones al Programa Mundial de Alimentos (PMA) y otros 4 millones a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La Organización Mundial de la Salud recibirá 6 millones de euros, mientras que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos de Oriente Próximo (UNRWA) contará con otros 6 millones en contribuciones de España.EFE

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