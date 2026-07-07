Bolaños llama a combatir a las fuerzas reaccionarias que socavan derechos constitucionales

San Lorenzo de El Escorial (Madrid), 7 jul (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha advertido de la existencia en España de "fuerzas reaccionarias" que socavan valores constitucionales y ha recordado que "ningún derecho es irrevocable".

Félix Bolaños ha realizado esta reflexión en su discurso de clausura este martes del curso de verano de la Universidad Complutense sobre 'Derechos Humanos y Constitución', celebrado en San Lorenzo de El Escorial (Madrid).

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"Hay un proyecto político que subyace dentro de la Constitución española que permite que este Gobierno esté muy identificado con él, que es de convivencia, de derechos, de avances y de garantizar la prosperidad económica y social para todos", ha comenzado diciendo.

Pero ha añadido que "el hecho de que estemos celebrando la Constitución de 1978 de forma elogiosa no supone que vivamos de espaldas a que también hay desafíos y retos que tenemos que afrontar como una realidad incontestable" y ha advertido de que "no existe derecho que sea irrevocable, vitalicio, que no se pueda en un momento dado recortar, suprimir, cuestionar o deslegitimar".

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Y ha abundado en que "hay ejemplos actuales" en España en los que "se cuestionan y se ponen en duda derechos y cuando se puede se recortan", por lo que cree que "la militancia constitucional es si cabe más importante que en otras épocas en las que teníamos menos presión de fuerzas reaccionarias que no tienen ningún empacho en socavar los valores democráticos".

Bolaños ha destacado que "la semana pasada, que era la del Orgullo, la Unión Europea ha reconocido a España como el país con mayores garantías en el desarrollo de los derechos de las personas LGTBI".

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Pero ha insistido en que hay que ser conscientes de que estos logros "pueden ser reversibles, que cualquier conquista pueda ser retrocedida y tenemos que luchar con argumentos democráticos y militancia activa".

"Esas amenazas muchas veces son explícitas por ejemplo cuando se dice que hay que suprimir el voto a los españoles que no viven dentro de nuestras fronteras, lo que es una limitación evidente de los derechos de los españoles vivan dentro o fuera de su país", ha comentado.

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El ministro también ha recordado que "en parlamentos autonómicos de nuestro país se ha dicho recientemente sobre el colectivo LGTBI que es convertir un trastorno en un derecho".

Pero ha destacado que "hay desafíos que son más sutiles como los discursos del odio que segregan a unas personas con respecto a otras por origen, nacionalidad, color de piel, religión o identidad sexual, lo que también es una amenaza a los valores democráticos".

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"Que seamos de los primeros países del mundo que tipifican las terapias de conversión como delito en el Código Penal y sigamos desarrollando derechos fundamentales como el de la intimidad y el honor con leyes como la aprobada este martes nos pone como gobierno en una situación de decir a la sociedad que somos una garantía para sus derechos", ha concluido. EFE