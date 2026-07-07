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Argentina, el país donde hasta la red eléctrica se altera cuando juega Messi

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Buenos Aires, 7 jul (EFE).- El fanatismo que los argentinos viven cada vez que Lionel Messi y la Albiceleste disputan un partido del Mundial tiene impacto hasta en la red eléctrica del país suramericano, donde la demanda de energía experimenta un peculiar comportamiento.

El fenómeno ya fue observado durante Catar 2022, volvió a darse durante los partidos que Argentina disputó en este Mundial 2026 en fase de grupos y por dieciseisavos de final y se confirmó durante el electrizante encuentro de este martes, en el que la 'Scaloneta' venció de forma agónica a Egipto por 3-2 y selló su pase a los cuartos de final.

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Según señaló en un informe la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), "durante los partidos de fútbol de la selección nacional argentina en campeonatos del mundo, se presenta una evolución muy particular y característica de la demanda eléctrica del Sistema Argentino de Interconexión (SADI)" eléctrica.

Cada vez que Messi y sus compañeros se ponen en acción, la gráfica que mide el comportamiento de la demanda eléctrica en Argentina dibuja una "W", como si fuese un electrocardiograma que mide los sobresaltos de los corazones argentinos.

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De acuerdo a los registros de Cammesa -la empresa a cargo de administrar y coordinar el SADI-, una hora antes del inicio del partido de este martes, la demanda era de 22.534 megavatios, algo por debajo de lo habitual para un mediodía de un día laboral en Argentina.

Quince minutos antes del inicio del encuentro, la demanda ya se situaba en 21.702 megavatios, para caer luego en forma abrupta mientras se disputaba el primer tiempo, hasta un mínimo de 20.047 megavatios.

En el entretiempo la demanda se recuperó con fuerza, hasta un pico de 20.619 megavatios.

Al iniciar el segundo tiempo del partido, se registró otro bajón de demanda, hasta los 18.778 megavatios, un nivel de consumo propio de horas de la madrugada, en las que la actividad productiva es mínima.

Y una vez finalizado el encuentro, hubo una recuperación en la demanda, hasta alcanzar los 19.815 megavatios una hora después de terminado el partido.

"Este patrón en la forma de la demanda se debe a la simultaneidad en el comportamiento de millones de personas volcadas a un medio de comunicación (principalmente televidentes) para realizar el seguimiento de los partidos, acentuándose durante días hábiles y en la medida en que la selección avanza a las distintas instancias de la competencia", observó Cammesa.

El fenómeno se conoce en el sector energético como el efecto 'TV pickup', un pico súbito y sincronizado de demanda eléctrica que se produce durante las pausas en las transmisiones televisivas de eventos de gran relevancia, como un partido del Mundial.

El entretiempo o un corte publicitario hace que millones de personas, al mismo tiempo, se levanten del sillón y se alejen de la pantalla para encender las luces del baño, abrir la nevera, calentar comida, hacer café o calentar agua para un té o un mate, en el caso de los argentinos.

Este consumo repentino de electricidad ha sido bastante estudiado en el Reino Unido, donde en los entretiempos de partidos de fútbol decisivos se enchufan al unísono millones de calentadores o hervidores de agua para hacer té. EFE

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