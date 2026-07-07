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Acusaciones piden repetir el juicio por la muerte de Sergio Delgado porque el magistrado "teledirigió" al jurado

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El Ministerio Fiscal y la acusación particular que representa a la familia de Sergio Delgado han reclamado este martes, durante la vista celebrada en la Audiencia Provincial de Burgos, la nulidad de la sentencia y la repetición del juicio por la muerte del joven vallisoletano en febrero de 2024, mientras que la defensa del acusado ha solicitado que se ratifique la condena a cuatro años de prisión por homicidio imprudente.

Las acusaciones consideran que el magistrado presidente "teledirigió" al jurado popular para evitar la calificación de asesinato y reducir los hechos a un delito de homicidio imprudente.

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Durante la sesión, la Fiscalía ha fundamentado su recurso de apelación en un "quebrantamiento de las normas procesales" que ha provocado una "indefensión" flagrante. Según el Ministerio Público, el magistrado se "extralimitó en sus funciones" y perdió la "imparcialidad objetiva" que le correspondía al impedir formular preguntas clave encaminadas a esclarecer las motivaciones del asesinato.

En este sentido, la fiscal ha censurado la denegación de preguntas a varios de los agentes intervinientes, la interrupción constante de los interrogatorios de las acusaciones y la introducción de "juicios de valor" por parte del juez. Asimismo, ha denunciado una "falta de motivación" en la sentencia por omitir "testimonios cruciales de los testigos", así como la falta de "racionalidad" al "obviarse que la causa directa de la muerte fue el traumatismo provocado por el golpe", fundamentando el fallo en la ingesta previa de alcohol de la víctima. Por todo ello, ha propuesto la nulidad del juicio y del fallo.

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"MUTILACIÓN DE LAS PRUEBAS"

Por su parte, la acusación particular se ha adherido en gran parte a los argumentos de la Fiscalía en su recurso de apelación, en el que insiste en el "quebrantamiento de las normas" y en la "indefensión generada".

El letrado de la familia ha argumentado que la actuación del magistrado "influyó de manera determinante" en la decisión del jurado, llegando a mutilar las pruebas testificales en la redacción final de la sentencia.

Ha argumentado que "ni una sola de las preguntas" de la acusación ha quedado "reflejada en los escritos de la sentencia", ha lamentado el abogado, quien ha insistido en que el juez rechazó de plano deliberar sobre la forma en que se produjo la agresión y las causas reales de la muerte de Sergio Delgado.

Como consecuencia de ello, sostiene que el jurado popular no pudo opinar ni valorar "ni una sola motivación" de las aportadas por las acusaciones, al habérseles denegado de forma sistemática durante el proceso.

DEFENSA

En el turno de la defensa, el letrado del condenado a cuatro años por homicidio imprudente ha ratificado íntegramente su escrito de oposición a los recursos de las acusaciones, al tiempo que ha rechazado de forma tajante sus argumentos. De este modo, ha solicitado al tribunal que se "ratifique la sentencia" dictada en primera instancia y se confirme en todos sus extremos, pues mantiene que se trató de "un homicidio por imprudencia".

Durante su comparecencia, el letrado defensor ha recalcado que "no existe indefensión de ningún tipo" en el proceso y ha afeado la postura de la acusación, a la que ha reprochado que pretendan "repetir el juicio" simplemente porque "no les gusta la sentencia".

Frente a los reproches de la acusación sobre una "presunta falta de imparcialidad del magistrado presidente", la defensa ha respaldado la actuación judicial, y ha recordado que "es el juez quien debe dirigir el juicio debido a que los miembros del Jurado no tienen por qué saber de derecho".

En este sentido, ha argumentado que la ley "ampara y respalda" que el magistrado decida "de plano" sobre las cuestiones planteadas en sala, descartando cualquier tipo de vulneración de derechos en este punto. Asimismo, ha justificado que la legislación vigente permite que el magistrado introdujera el término de "imprudente" en el objeto del veredicto.

Para fundamentar esta postura, el abogado ha invocado la abundante jurisprudencia existente en el ordenamiento jurídico español respecto a casos similares, donde se juzga un puñetazo que provoca una posterior caída, un traumatismo severo y, en última instancia, las lesiones que causan la muerte de la víctima de forma no intencionada.

VALORACIÓN PROBATORIA

Por otro lado, la defensa ha restado validez a las quejas sobre la enumeración de las lesiones o la supuesta falta de atención a determinados testimonios, insistiendo en que durante la vista oral se atendió debidamente a las pruebas testificales.

Respecto al móvil de la agresión, el defensor entiende que la sentencia es "justa" y ha subrayado que en ningún momento ha quedado probado que el puñetazo inicial se propinara por la procedencia de la víctima, descartando cualquier motivación territorial o que el fallecido lo fuera "por ser de Valladolid".

Finalmente, el escrito de la defensa otorga un peso fundamental a las "causas externas" concurrentes en el trágico desenlace.

Si bien ha admitido que factores como la tasa de alcohol de la víctima "no constituyen la causa directa" del fallecimiento, sí que "influyeron" de manera "decisiva" en la pérdida de equilibrio tras el impacto, lo que derivó en la fatal caída, el traumatismo craneal y las consiguientes lesiones que causan la muerte. Por todo ello, ha solicitado la desestimación de los recursos y el pleno mantenimiento del fallo original.

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EuropaPress

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