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3-2. Argentina logra una remontada épica ante Egipto en solo 13 minutos y está en cuartos

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Andrés Sánchez Braun

Atlanta, 7 jul (EFE).- La Argentina de Lionel Scaloni y Lionel Messi completó este martes una remontada épica cuando se vio con dos goles en contra y con solo 11 minutos para que acabara el encuentro, pero logró en tiempo imponerse por 3-2 y estará en cuartos ante el ganador del Suiza-Colombia.

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Desde los primeros compases los norteafricanos certificaron que son capaces de dominar la pelota en distintos tramos de partido y también de crispar al rival con una presión adelantada e intensa.

Era algo que a fin y al cabo preveían los de Scaloni, que enseguida entendieron que tenían que afinar las líneas de pase al máximo para hacer daño.

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Pero, tras asustar con una jugada de De Paul -anulada por fuera de juego- que Enzo envió fuera con toda la portería de cara, fue Egipto la que golpeó primero.

A la salida de una falta, un balón colgado al área desde la derecha por Marawan Attia encontró al central Yasser Ibrahim, que le ganó la posición a Lisandro Martínez para cabecear a la red.

El tanto no amilanó a Argentina, y apenas tres minutos después un fino pase entre líneas plantó en el flanco derecho del área a Tagliafico, al que atropelló un Haissem Hassan que llegó muy tarde a la jugada.

Sin embargo, Shoubir le adivinaría el lanzamiento de pena máxima a Messi.

La primera pausa de hidratación ilustró a la perfección el panorama, con los argentinos retornando de inmediato a la cancha tras apenas mojarse la boca, sabedores de que les tocaba jugar con marcador en contra por primera vez en mucho tiempo -la última vez que estuvieron por detrás en partido oficial fue al perder con Arabia Saudí en 2022- y encima ante un rival muy correoso.

La respuesta fue de nuevo inmediata, con Mac Allister cabeceando un envío de De Paul que salvó el meta egipcio y después Messi enviando una falta al exterior del poste derecho de Shoubir a la media hora de juego.

El arquero egipcio repetiría estirada al salvar un remate de Álvarez tras una dejada de Tagliafico, que fue un puñal por la izquierda en la primera parte.

Los de Scaloni generaban, pero no marcaban y así concluyó una primera parte en la que Argentina creó siete ocasiones frente a sólo dos de los egipcios.

El reinicio se planteó más complicado para una albiceleste que veía como los egipcios estaban cada vez más cómodos en la trinchera, esperando a un fallo para salir a toda máquina. Y así fue; un espectacular eslalom de Haissem Hassan a la contra acabó con Mostafa Zico batiendo al Dibu.

La hinchada argentina, muy vocal hasta entonces, respiró aliviada cuando el colegiado francés revisó el VAR y anuló el tanto al decretar que había habido un pisotón previo sobre Lisandro Martínez.

Quedaba media hora por delante y parecía que a Argentina le quedaban al menos un par de vidas, pero apenas seis minutos después Egipto volvió a dar un golpe sobre la mesa con los mismos protagonistas cuando un contraataque comandado por Salah encontró a Hassan en la derecha.

El atacante del Oviedo logró alcanzar línea de fondo tras deshacerse de su marcador y le puso en bandeja el 0-2 a Zico, que no perdonó.

Scaloni había removido ya el banquillo dando entrada a Lautaro y a Nico González, y cuando parecía cada vez más difícil penetrar en el campo de minas plantado por 'Los faraones' en su área, Messi levantó la vista y encontró la cabeza del Cristian Romero para recortar distancias.

De nuevo el 'Cuti', como contra Cabo Verde, y de nuevo la campeona del mundo echando mano de puro corazón.

Dicho y hecho; apenas cuatro minutos después Messi estampaba con la zurda un balón que los africanos no habían logrado achicar tras una chilena de Lautaro en el área.

Todavía faltaba lo mejor: en otra peligrosa contra egipcia Salah perdió la pelota en el vértice del área de los argentinos, que respondieron encontrando a Lautaro a la carrera por el costado derecho. Solo aguardaba Enzo en el área y ahí fue donde puso la pelota el de Bahía Blanca, en el punto preciso para que el '24' argentino la cruzara de cabeza a la red.

Y así, Argentina, que se vio con el agua al cuello, completó una heroica en tiempo récord, 13 minutos, que planta a los de Scaloni en cuartos ante el ganador del Suiza-Colombia.

-Ficha técnica:

3. Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina (Gonzalo Montiel, m.73), Cristian Romero (Otamendi, m.95), Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico (Nico González, m.66); Rodrigo De Paul (Lautaro Martínez, m.66), Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Julián Álvarez (Facundo Medina, m.95) y Lionel Messi.

Seleccionador: Lionel Scaloni.

2. Egipto: Mustafa Shoubir; Mohamed Hany, Ramy Rabia, Yasser Ibrahim, Karim Hafez; Marawan Attia, Emman Ashour (Hamdy Fathy, m.45), Mohanad Lashin (Zizo, m.96), Mostafa Zico; Haissem Hassan y Mohamed Salah.

Seleccionador: Hossam Hassan.

Goles: 0-1, m.15: Yasser Ibrahim. 0-2, m.67: Mostafa Zico. 1-2, m.79: Cristian Romero. 2-2, m.83: Lionel Messi. 3-2, m.92: Enzo Fernández.

Árbitro: François Letexier (Francia). Amonestó por Egitpo a Marawan Attia, al preparador de porteros Saafan Elsaghir y expulsó al Hamdy Fathy por doble amonestación en el cuarto minuto del descuento.

Incidencias: partido de octavos de final del Mundial 2026 disputado en el estadio Mercedes Benz de Atlanta ante unos 68.239 espectadores (lleno). EFE

(foto)

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