Varios incendios activos y miles de confinados en una jornada crítica en Cataluña

Madrid, 6 jul (EFE).- Los Bomberos de la Generalitat luchan este lunes contra tres incendios forestales activos en Cataluña, donde el fuego de Sentmenat (Barcelona) es el que más preocupa por su potencial expansión, en una jornada con riesgo extremo de incendios en 45 municipios.

Con el gran incendio del Empordà (Girona) -ha afectado a unas 2.200 hectáreas- estabilizado pero aún sin controlar, los bomberos están desplegados este lunes en tres "importantes" fuegos en Cataluña.

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El que más preocupa a las autoridades es el de Sentmenat, que ya afecta a 60 hectáreas, pero tiene un potencial de 2.000, y en el que trabajan unos 200 bomberos y 12 medios aéreos tras ordenarse el confinamiento de varios municipios.

Paralelamente, el incendio forestal de Carme (Barcelona), que afecta a unas 150 hectáreas y sigue activo, ha obligado a confinar a unas 33.000 personas de varias poblaciones de la comarca de Anoia, entre ellas en el sur de Igualada (Barcelona).

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Los Bomberos de la Generalitat han dado por estabilizado el incendio declarado en Artesa de Segre (Lleida), donde el fuego ha creado varios focos secundarios y ha obligado a movilizar a 100 bomberos.

El menor de los dos incendios principales declarados en la provincia de Girona, el de Vilavenut en el núcleo de Fontcoberta, ya está estabilizado y los medios aéreos ya se han retirado de la zona.

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El otro fuego, declarado en campos agrícolas entre Terrades y Llers, sigue activo.

Los Agentes Rurales han activado hoy el nivel 4 del Plan Alfa por peligro "extremo" de incendio en 45 municipios de nueve comarcas catalanas.

El incendio forestal de Soneja, en Castellón (Comunidad Valenciana), ha sido estabilizado a las 17:15 con 183 hectáreas afectadas, lo que ha permitido reducir a seis los medios aéreos que trabajan en la extinción.

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Aunque las condiciones meteorológicas son positivas y los medios seguirán refrescando la zona, según el conseller valenciano de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, los alrededor de 500 evacuados no podrán volver a sus casas en Azuébar esta noche; sí podrán ver en el Seminario de Segorbe el partido de fútbol entre España y Portugal.

La Generalitat Valenciana ha declarado el máximo nivel de preemergencia frente al riesgo de incendios en toda la comunidad y el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha activado su Procedimiento de Refuerzo por Situaciones Meteorológicas Adversas, incrementando en 70 efectivos el operativo ordinario.

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Más de un centenar de personas han sido desalojadas de forma preventiva de dos hoteles y varias viviendas del paraje El Alamillo, en el parque natural de Sierra de Grazalema (Cádiz), debido al incendio forestal que se ha extendido en la zona esta tarde.

Quince medios aéreos y 150 efectivos terrestres continúan esta tarde luchando contra el fuego, que se ha avivado por el intenso calor y los vientos de hasta 40 kilómetros hora.

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En Extremadura, 14 medios aéreos y diversas unidades terrestres trabajan en un incendio forestal de nivel 1 de peligrosidad en Jerez de los Caballeros (Badajoz); el fuego se ha iniciado a primera hora de esta tarde.

En Castilla-La Mancha, un incendio en Urda (Toledo) que ha obligado a confinar a 45 personas de la Residencia de Mayores Veracruz por el humo, se ha dado por extinguido.

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El fuego, que ha sido detectado a las 15:55 horas por un vigilante fijo y ha afectado a superficie forestal, ha movilizado a un total de 7 medios, 2 de ellos aéreos, y 25 efectivos.

El incendio declarado la tarde del domingo en Imárcoain (Navarra) ha sido controlado a las 15:30 de este lunes; un retén de bomberos permanecerá en la zona durante la noche "en labores de control, dada la climatología adversa", según SOS Navarra.

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Efectivos de tres parques de bomberos y un helicóptero trabajan en la extinción de otro incendio forestal declarado poco antes de las 13:45 en Antzuola (Gipuzkoa); el fuego habría afectado a unas tres hectáreas de monte. EFE

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