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Trump reconoce que pidió una revisión a Infantino por la tarjeta roja a Balogun

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Washington, 6 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que solicitó una revisión a la FIFA y llamó a su presidente, Gianni Infantino, por la sanción que pesaba sobre el delantero de la selección estadounidense Folarin Balogun que le impedía jugar el partido contra Bélgica, y consideró que se realizó fuera de los protocolos del VAR.

"Una cosa es sancionar a alguien por un partido, pero ¿cómo se le sanciona por un partido que aún no se ha jugado? Es muy injusto. No se puede hacer eso. Así que sí, solicité una revisión por parte de la FIFA, aseguró el mandatario en un acto en el Despacho Oval de la Casa Blanca en plena polémica por su intervención en el Mundial de Fútbol. EFE

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Trump afirmó, refiriéndose a la tarjeta roja de Balogun, que "eso no fue una falta, ni siquiera una infracción, fueron dos tipos corriendo a toda velocidad que chocaron entre sí, como si no pudieras poner tu pie correctamente sobre el pie de otra persona cuando vas, no, estos eran dos grandes atletas que se enredaron, y este árbitro, que es un poco sospechoso, si revisas su pasado".

"Pedí una revisión porque no pensé que fuera falta, y ya sabes, repito, soy bueno en estas cosas. No pensé que fuera falta, pensé que eran dos grandes atletas que chocaron y se enredaron, eso no fue un tipo golpeando a alguien en la cara ni nada por el estilo", aseguró.

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Trump dijo que la revisión por parte del árbitro brasileño Raphael Claus a la entrada de Balogun al bosnio Tarik Muharemović se hizo en cámara lenta, algo que dijo que no debería haber ocurrido, aunque reconoció que hasta ahora no sabía que "eso fuera algo importante".

"Dicen que no las muestran en cámara lenta, y yo nunca me había dado cuenta de eso. Nunca había oído hablar de eso antes, de que no está permitido revisarlas en cámara lenta, pero es es muy diferente", apuntó Trump.

Aunque antes de empezar el acto Trump aseguró este lunes que no quería saber "nada de 'soccer' o de fútbol", después respondió a las preguntas de la prensa y reconoció que había llamado a Infantino, con quien tiene muy buena relación.

La retirada del partido de sanción que debía cumplir Balogun tras recibir una tarjeta roja por una entrada peligrosa en el partido de dieciseisavos de final del Mundial contra Bosnia Herzegovina, en el que su selección se impuso por 2-0, ha generado airadas reacciones en contra, más aún cuando el diario The New York Times aseguró que Trump llamó a Infantino, para que se le quitara el castigo.

La decisión de la FIFA permitirá al delantero del Mónaco, máximo goleador de la selección estadounidense en el Mundial con tres tantos, jugar el partido de octavos hoy (00.00 GMT del martes) en Seattle ante Bélgica, cuya federación (RFBA) ha dicho que tomará todas las medidas necesarias para revertir la retirada de la sanción.

La RFBA ha enviado un correo a la FIFA que se interpreta como una solicitud de apelación, mientras que la UEFA ha asegurado en un comunicado que se ha cruzado "una línea roja" con la decisión que compromete el trato justo e igualitario a todos los equipos en la competición.

Trump ya había publicar un escueto mensaje en su red social Truth Social en el que escribió "¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!". EFE

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