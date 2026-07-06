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Se eleva a 188 el número de desalojados por el incendio forestal en Grazalema (Cádiz)

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Cádiz, 6 jul (EFE).- La cifra de personas desalojadas esta tarde de forma preventiva por el incendio declarado este mediodía en Grazalema (Cádiz) se eleva ya a 188 personas.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, en funciones, Antonio Sanz, ha ofrecido esta cifra desde el Puesto de Mando Avanzado desplegado sobre el terreno para afrontar este incendio en el parque natural.

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Los núcleos desalojados se refieren a los diseminados de Gadiovar, en su mayoría segundas residencias, y a una docena de establecimientos hosteleros y alojamientos rurales de la zona.

Permanecen cortadas al tráfico la CA-9123 y la A-372 para facilitar las labores de extinción y garantizar la seguridad tanto de los intervinientes como de la ciudadanía.

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La evolución del incendio obliga a mantener la máxima vigilancia ante las condiciones meteorológicas y el posible cambio de viento, según ha explicado el consejero.

En las labores de extinción continúan trabajando más de 150 profesionales en un dispositivo movilizado para la extinción que está integrado, hasta el ocaso, por 21 aeronaves, cinco autobombas, una Unidad Médica y una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones, que prestan apoyo a las labores de coordinación y seguimiento de la evolución del incendio.

La Agencia de Emergencias de Andalucía mantiene un seguimiento permanente de la evolución del incendio y recuerda a la ciudadanía la importancia de no acceder a la zona afectada, respetar los cortes de tráfico y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y la información difundida a través de los canales oficiales. EFE

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