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Sanidad abre el programa 'Tardes con plan', de actividades de ocio saludable para jóvenes

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Madrid, 6 jul (EFE).- El Ministerio de Sanidad ha aprobado la segunda convocatoria del programa 'Tardes con plan' al que destinará 106 millones de euros para fomentar actividades de ocio saludable entre los jóvenes y talleres de promoción de la salud, como por ejemplo para prevenir la obesidad infantil.

Se trata de planes que se desarrollan preferentemente en centros educativos públicos y espacios comunitarios fuera del horario lectivo, con el objetivo de favorecer la participación de las familias, reforzar la implicación de la comunidad y acercar actividades saludables a niñas, niños y adolescentes en sus propios entornos.

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Las actividades están orientadas a fomentar la actividad física y hábitos saludables relacionados con el descanso, el sueño, la alimentación y el bienestar emocional, especialmente en entornos vulnerables, donde la prevalencia de la obesidad infantil duplica la media, señala el ministerio que dirige Mónica García en un comunicado.

En esta nueva convocatoria, Sanidad contemplará más de 95 actuaciones gratuitas en 28 provincias que irán destinadas a más de 12.800 jóvenes.

Entre las novedades ya no será necesario que las entidades intervengan en varias categorías de región para que sus actuaciones puedan ser seleccionadas.

Asimismo, 'Tardes con plan' introduce una mayor flexibilidad en los requisitos de las actuaciones a financiar con el objetivo de facilitar la participación de entidades que ya estén desarrollando actividades de promoción de la salud en horario extraescolar para niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 16 años.

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Además de los talleres dirigidos a la infancia y la adolescencia, el programa contempla actividades específicas para madres, padres y cuidadores con el fin de consolidar hábitos saludables en la comunidad en su conjunto.

Las entidades de ámbito estatal sin ánimo de lucro interesadas en concurrir a esta convocatoria podrán presentar sus solicitudes a través de la sede electrónica del Ministerio de Sanidad desde este martes, día 7, y hasta el próximo 30 de septiembre, ambos inclusive.

Las actuaciones que resulten seleccionadas deberán desarrollarse entre el 1 de septiembre de 2026 y el 30 de septiembre de 2029. EFE

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