Espana agencias

Sánchez declina mediar en el conflicto médico porque Sanidad es el interlocutor competente

Guardar
Google icon

Madrid, 6 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declinado mediar en el conflicto médico contra el estatuto marco como le exigían los sindicatos del comité de huelga, a los que ha aclarado que es el Ministerio de Sanidad el "interlocutor competente" para canalizar el diálogo.

"El Ministerio de Sanidad, dentro de su ámbito de competencias, es el interlocutor competente para canalizar el diálogo y valorar las distintas propuestas que puedan formularse dentro de los cauces institucionales y procedimentales establecidos", según zanja una misiva firmada, "en nombre del presidente del Gobierno", por el director de gabinete de la Presidencia, Diego Rubio.

PUBLICIDAD

Desde esta perspectiva, prosigue la misiva, Presidencia les traslada su voluntad de "seguir favoreciendo el diálogo constructivo" que permita seguir avanzando "con el debido respeto a los procedimientos y a los distintos actores implicados".

Responde así a la solicitud que la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) le hicieron para que mediara en el conflicto desatado por el estatuto marco contra Sanidad, a cuya titular, Mónica García, no ven capacitada para seguir con el diálogo.

PUBLICIDAD

En su carta, Sánchez recuerda que el texto fue acordado el pasado mes de enero entre el Ministerio y los sindicatos del ámbito de negociación (Satse-FSES, CCOO, UGT, CSIF y Cig-Saúde) y que a mediados de abril se constituyó la Comisión de Seguimiento para avanzar "de manera compartida" en las siguientes fases del proceso.

Asimismo, a comienzos de junio, el anteproyecto inició el trámite de audiencia pública tras su paso en primera vuelta por el Consejo de Ministros para recabar aportaciones de organizaciones y personas interesadas antes de remitirlo a las Cortes Generales.

"Este trámite representa una oportunidad singular para que perspectivas y sensibilidades adicionales a las canalizadas a través de los órganos de representación sean incorporadas al proceso, contribuyendo así a enriquecer el análisis y a favorecer soluciones equilibradas", subraya.

La respuesta no ha gustado al comité, responsable de las cinco huelgas médicas de este año y que ya ha avanzado que recrudecerán las protestas en otoño si no se producen avances en sus reivindicaciones para tener un estatuto médico propio.

Censura así que el jefe del Ejecutivo haya cerrado la puerta "a cualquier posibilidad de reconducir la situación actual a través del diálogo".

También critica que la carta no la haya rubricado Sánchez, lo cual demuestra que Sánchez parece "convencido" de que los médicos "no merecen mayor implicación ni tan siquiera para firmar él mismo una carta tipo con la que cree zanjar el conflicto médico más grave y largo de la historia de la democracia".

"No se aprecia en el texto un ápice de preocupación por el impacto en la asistencia sanitaria a consecuencia de la huelga, ni objeción alguna al hecho de que en la negociación del Estatuto Marco no estuvieran los sindicatos médicos, ni mención al rechazo unánime de la profesión al documento", censuran los sindicatos.

Por todo ello, opinan que este Gobierno parece no estar interesado "en poner fin a una huelga que ha provocado él mismo" y mantiene su "cerrazón" de llegar incluso a ignorar que ni siquiera los sindicatos que firmaron el anteproyecto lo apoyan actualmente y que "la posibilidad de que la norma salga adelante en lo que queda de legislatura es remota".

"Demuestra así, por tanto, que no va a asumir su fracaso y que no le importa el impacto de este conflicto en esa sanidad pública que tanto dice defender", concluyen. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Científicos españoles logran localizar por primera vez los microtrombos que agravan el alzhéimer

La técnica de imagen médica ofrece una nueva estrategia terapéutica frente a una enfermedad todavía sin cura

Científicos españoles logran localizar por primera vez los microtrombos que agravan el alzhéimer

Eva Orúe, destituida como directora de la Feria del Libro de Madrid tras cinco años en el cargo

La Asociación de Empresarias y Empresarios del Comercio del Libro de Madrid ha decidido abrir una ‘nueva etapa’ con un equipo diferente

Eva Orúe, destituida como directora de la Feria del Libro de Madrid tras cinco años en el cargo

El aumento de actividad volcánica del Etna obliga a cerrar el aeropuerto de Catania en Sicilia

Los vuelos previstos en llegada a la isla han sido desviados al aeropuerto de Palermo

El aumento de actividad volcánica del Etna obliga a cerrar el aeropuerto de Catania en Sicilia

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Super Once del Sorteo 3

El 40% de los trabajadores de oficina españoles agota todas sus vacaciones y concentra sus descansos entre agosto y Navidad

Un informe de la plataforma Deel concluye que las vacaciones de verano entre los empleados españoles del sector suelen durar entre uno y cinco días, mientras que solo una minoría supera los 11 días

El 40% de los trabajadores de oficina españoles agota todas sus vacaciones y concentra sus descansos entre agosto y Navidad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Peinado se va de vacaciones sin decidir si Begoña Gómez puede asistir este martes a la graduación de su hija

El juez Peinado se va de vacaciones sin decidir si Begoña Gómez puede asistir este martes a la graduación de su hija

La democracia sigue convenciendo en España, pero la Justicia no: 9 de cada 10 españoles creen que no es imparcial con los políticos ni los trata como a los demás

Delcy Rodríguez reclama a Aldama que rectifique sus acusaciones sobre un supuesto sobre vinculado a la petrolera venezolana PDVSA y a la financiación del PSOE

Feijóo promete aplicar la ley del concebido no nacido de Ayuso en toda España si llega al Gobierno

España afronta la cumbre de la OTAN tras un año de discusiones con Trump y con su apuesta por la UE: “Aquí está Europa y no necesita de nadie más”

ECONOMÍA

El 40% de los trabajadores de oficina españoles agota todas sus vacaciones y concentra sus descansos entre agosto y Navidad

El 40% de los trabajadores de oficina españoles agota todas sus vacaciones y concentra sus descansos entre agosto y Navidad

Cómo vender la vivienda de un familiar con Alzheimer avanzado, según los expertos: requisitos y procedimiento legal

Las comunidades de vecinos solo podrán reclamar a los propietarios las cuotas impagadas de los últimos cinco años

Cuentas remuneradas para rentabilizar tus ahorros este verano: qué tener en cuenta antes de contratar una y las tres mejores opciones

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Portugal-España en el Mundial 2026, en directo: última hora del partido, alineaciones, hora y dónde verlo en televisión

Portugal-España en el Mundial 2026, en directo: última hora del partido, alineaciones, hora y dónde verlo en televisión

Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, desde la mirada de jugadores que entrenaron bajo sus órdenes: “Siempre le ha gustado tener protagonismo con la pelota”

Inglaterra acaba con el sueño de México en el mejor partido del Mundial 2026: vídeo con el resumen y los goles

Rodri y Pedri contra Vitinha y João Neves: el duelo del medio del campo por el que pasa el billete a cuartos del Mundial 2026

Un Cristiano Ronaldo en entredicho busca convertirse en ave fénix y resurgir ante España en el Mundial 2026