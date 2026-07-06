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Robles lamenta que Europa sea "rehén" de Estados Unidos por falta de liderazgo en defensa

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San Lorenzo de El Escorial (Madrid), 6 jul (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha lamentado que Europa sea en la actualidad "rehén" de Estados Unidos por su falta de liderazgo en materia de seguridad y defensa y por primar en el seno de la UE los intereses de las industrias de cada país por encima del comunitario.

Margarita Robles ha realizado esta reflexión durante su intervención en el curso de verano del CEU sobre 'geopolítica actual', en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), la víspera de la cumbre de la OTAN que se va a celebrar este martes y miércoles en Ankara (Turquía).

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"Tengo una gran frustración porque creo que la Unión Europea (UE) en este momento no está a la altura de las circunstancias", ha comenzado diciendo al respecto la titular de Defensa, que ha advertido de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "ha dicho que la OTAN tiene que quedar para Europa".

Robles, que ha hecho referencia a "la insoportable levedad de Europa" en esta materia, ha recalcado que "faltan unos liderazgos de verdad para tener una iniciativa que permita que la falta de inversión que va a hacer Estados Unidos la pueda tener la UE".

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En este sentido ha estimado que la industria de defensa europea "tampoco está suficientemente a la altura de las circunstancias y todavía somos rehenes y lo vamos a ser durante muchos años de la americana".

Ha puesto como ejemplo que recientemente "se ha venido abajo el proyecto de avión de combate de sexta generación entre Francia, Alemania y España, el FCAS, por razones puramente del beneficio que unas industrias querían sobre otras".

"Muchas veces se anteponen intereses industriales a los propios intereses que debe tener la UE", ha insistido.

Robles ha manifestado: "No quiero que España tenga complejos en defender las políticas de seguridad, la inversión en defensa y en que tiene que haber una industria de defensa potente que crea puestos de trabajo".

"Y decirle a personas como el presidente de Estados Unidos que España y sus Fuerzas Armadas no aceptan lecciones de nadie porque si hay un compromiso firme con los valores democráticos y con apoyar en Ucrania, Afganistán o en Líbano es el de España, de las Fuerzas Armadas españolas y en definitiva de los españoles en su conjunto", ha recalcado.

La ministra ha mantenido que España va a cumplir sus compromisos y va a seguir siendo "un aliado responsable en la Alianza Atlántica".

Ha destacado que "en este momento España es el país de la Alianza Atlantica qué más invierte en porcentaje de PIB en misiones de paz de sus Fuerzas Armadas, es el segundo que está desarrollando todo lo que hace referencia al despliegue naval, el cuarto en cuanto al despliegue de la Policía aérea del Báltico y ha liderado las misiones en Irak".

Margarita Robles ha dicho que España va a seguir cumpliendo el 2 por ciento de inversión en defensa de su PIB pero "de una forma honesta" porque "no es un problema de cantidad sino de capacidades y de compromiso con la paz y esas capacidades allí donde se nos pidan van a estar". EFE

(foto)

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