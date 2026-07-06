Peramato apela a la responsabilidad institucional para evitar "una imagen de división"

Madrid, 6 jul (EFE).- La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha apelado a la "responsabilidad institucional" para "evitar que el debate interno se convierta en una imagen de división permanente" y ha pedido a los fiscales que sean conscientes de que sus debates "proyectan una imagen del Ministerio Fiscal que trasciende a quienes participan directamente en ellos".

Peramato ha pronunciado estas palabras este lunes en el acto que ha presidido con motivo de la toma de posesión de los nueve nuevos vocales electos del Consejo Fiscal, órgano asesor de la Fiscalía General, y al que han asistido también los vocales salientes, según ha informado la Fiscalía General del Estado en una nota de prensa.

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"Vivimos en una sociedad sometida a una permanente exposición pública y a un escrutinio constante. Esa vigilancia es legítima y nos obliga a ser cada vez más transparentes, más rigurosos y más ejemplares", ha planteado también Peramato.

Respecto al Consejo Fiscal ha resaltado que en él "conviven sensibilidades, experiencias y perspectivas diferentes que deben contribuir a enriquecer nuestras decisiones y a fortalecer la Institución".

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"La discrepancia razonada no debilita al Ministerio Fiscal, al contrario, lo hace más sólido cuando se ejerce con respeto, rigor y sentido de la responsabilidad”, ha insistido.

Para la fiscal general, si bien el principio de unidad de actuación constituye una de las bases de la institución "y resulta imprescindible para garantizar una aplicación coherente de la ley", ello no significa "uniformidad de pensamiento ni ausencia de debate".

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En ese sentido ha realzado que el Consejo Fiscal es “uno de los espacios donde esa pluralidad encuentra su cauce natural. Y esa es una de sus mayores fortalezas".

"Junto a la unidad debemos reivindicar la autonomía del Ministerio Fiscal. No como un privilegio corporativo, sino como una garantía para la ciudadanía. La confianza en nuestra actuación descansa en la certeza de que nuestras decisiones se adoptan con arreglo a la ley, desde la objetividad y la imparcialidad, y libres de cualquier interferencia indebida”, ha defendido.

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Peramato ha hecho hincapié en que “esa autonomía corresponde a la Institución en su conjunto, pero también a cada fiscal y, de manera especial" a los miembros del Consejo Fiscal, a los que ha recordado que han sido elegidos para representar a toda la carrera fiscal, no solo a quienes les han votado ni exclusivamente a quienes comparten determinadas sensibilidades asociativas".

El nuevo Consejo Fiscal lo integran seis vocales de la Asociación de Fiscales -Ana López Riera, Esther Moreno Amaya, José Francisco Ortiz Navarro, Macarena Ortiz Tejonero, Javier Ródenas Molina y Alberto Rodríguez Fernández-, una de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, María Teresa Gálvez Díez, y dos a la Unión Progresista de Fiscales, Víctor Castells Domènech y María Teresa Vicente Calvo.

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A ellos se suman, como vocales natos, la fiscal general, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, y la nueva jefa de la Inspección Fiscal, María José Osuna, que ha tomado posesión como vocal nata esta misma mañana.EFE