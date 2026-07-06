Espana agencias

Peramato apela a la responsabilidad institucional para evitar "una imagen de división"

Guardar
Google icon

Madrid, 6 jul (EFE).- La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha apelado a la "responsabilidad institucional" para "evitar que el debate interno se convierta en una imagen de división permanente" y ha pedido a los fiscales que sean conscientes de que sus debates "proyectan una imagen del Ministerio Fiscal que trasciende a quienes participan directamente en ellos".

Peramato ha pronunciado estas palabras este lunes en el acto que ha presidido con motivo de la toma de posesión de los nueve nuevos vocales electos del Consejo Fiscal, órgano asesor de la Fiscalía General, y al que han asistido también los vocales salientes, según ha informado la Fiscalía General del Estado en una nota de prensa.

PUBLICIDAD

"Vivimos en una sociedad sometida a una permanente exposición pública y a un escrutinio constante. Esa vigilancia es legítima y nos obliga a ser cada vez más transparentes, más rigurosos y más ejemplares", ha planteado también Peramato.

Respecto al Consejo Fiscal ha resaltado que en él "conviven sensibilidades, experiencias y perspectivas diferentes que deben contribuir a enriquecer nuestras decisiones y a fortalecer la Institución".

PUBLICIDAD

"La discrepancia razonada no debilita al Ministerio Fiscal, al contrario, lo hace más sólido cuando se ejerce con respeto, rigor y sentido de la responsabilidad”, ha insistido.

Para la fiscal general, si bien el principio de unidad de actuación constituye una de las bases de la institución "y resulta imprescindible para garantizar una aplicación coherente de la ley", ello no significa "uniformidad de pensamiento ni ausencia de debate".

En ese sentido ha realzado que el Consejo Fiscal es “uno de los espacios donde esa pluralidad encuentra su cauce natural. Y esa es una de sus mayores fortalezas".

"Junto a la unidad debemos reivindicar la autonomía del Ministerio Fiscal. No como un privilegio corporativo, sino como una garantía para la ciudadanía. La confianza en nuestra actuación descansa en la certeza de que nuestras decisiones se adoptan con arreglo a la ley, desde la objetividad y la imparcialidad, y libres de cualquier interferencia indebida”, ha defendido.

Peramato ha hecho hincapié en que “esa autonomía corresponde a la Institución en su conjunto, pero también a cada fiscal y, de manera especial" a los miembros del Consejo Fiscal, a los que ha recordado que han sido elegidos para representar a toda la carrera fiscal, no solo a quienes les han votado ni exclusivamente a quienes comparten determinadas sensibilidades asociativas".

El nuevo Consejo Fiscal lo integran seis vocales de la Asociación de Fiscales -Ana López Riera, Esther Moreno Amaya, José Francisco Ortiz Navarro, Macarena Ortiz Tejonero, Javier Ródenas Molina y Alberto Rodríguez Fernández-, una de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, María Teresa Gálvez Díez, y dos a la Unión Progresista de Fiscales, Víctor Castells Domènech y María Teresa Vicente Calvo.

A ellos se suman, como vocales natos, la fiscal general, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, y la nueva jefa de la Inspección Fiscal, María José Osuna, que ha tomado posesión como vocal nata esta misma mañana.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Eva Orúe, destituida como directora de la Feria del Libro de Madrid tras cinco años en el cargo

La Asociación de Empresarias y Empresarios del Comercio del Libro de Madrid ha decidido abrir una ‘nueva etapa’ con un equipo diferente

Eva Orúe, destituida como directora de la Feria del Libro de Madrid tras cinco años en el cargo

El aumento de actividad volcánica del Etna obliga a cerrar el aeropuerto de Catania en Sicilia

Los vuelos previstos en llegada a la isla han sido desviados al aeropuerto de Palermo

El aumento de actividad volcánica del Etna obliga a cerrar el aeropuerto de Catania en Sicilia

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Super Once del Sorteo 3

El 40% de los trabajadores de oficina españoles agota todas sus vacaciones y concentra sus descansos entre agosto y Navidad

Un informe de la plataforma Deel concluye que las vacaciones de verano entre los empleados españoles del sector suelen durar entre uno y cinco días, mientras que solo una minoría supera los 11 días

El 40% de los trabajadores de oficina españoles agota todas sus vacaciones y concentra sus descansos entre agosto y Navidad

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 6 julio

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 6 julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Peinado se va de vacaciones sin decidir si Begoña Gómez puede asistir este martes a la graduación de su hija

El juez Peinado se va de vacaciones sin decidir si Begoña Gómez puede asistir este martes a la graduación de su hija

La democracia sigue convenciendo en España, pero la Justicia no: 9 de cada 10 españoles creen que no es imparcial con los políticos ni los trata como a los demás

Delcy Rodríguez reclama a Aldama que rectifique sus acusaciones sobre un supuesto sobre vinculado a la petrolera venezolana PDVSA y a la financiación del PSOE

Feijóo promete aplicar la ley del concebido no nacido de Ayuso en toda España si llega al Gobierno

España afronta la cumbre de la OTAN tras un año de discusiones con Trump y con su apuesta por la UE: “Aquí está Europa y no necesita de nadie más”

ECONOMÍA

El 40% de los trabajadores de oficina españoles agota todas sus vacaciones y concentra sus descansos entre agosto y Navidad

El 40% de los trabajadores de oficina españoles agota todas sus vacaciones y concentra sus descansos entre agosto y Navidad

Cómo vender la vivienda de un familiar con Alzheimer avanzado, según los expertos: requisitos y procedimiento legal

Las comunidades de vecinos solo podrán reclamar a los propietarios las cuotas impagadas de los últimos cinco años

Cuentas remuneradas para rentabilizar tus ahorros este verano: qué tener en cuenta antes de contratar una y las tres mejores opciones

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Portugal-España en el Mundial 2026, en directo: última hora del partido, alineaciones, hora y dónde verlo en televisión

Portugal-España en el Mundial 2026, en directo: última hora del partido, alineaciones, hora y dónde verlo en televisión

Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, desde la mirada de jugadores que entrenaron bajo sus órdenes: “Siempre le ha gustado tener protagonismo con la pelota”

Inglaterra acaba con el sueño de México en el mejor partido del Mundial 2026: vídeo con el resumen y los goles

Rodri y Pedri contra Vitinha y João Neves: el duelo del medio del campo por el que pasa el billete a cuartos del Mundial 2026

Un Cristiano Ronaldo en entredicho busca convertirse en ave fénix y resurgir ante España en el Mundial 2026