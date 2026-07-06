Pendientes del calor y del viento para dar por controlado incendio de La Bisbal (Girona)

Barcelona, 6 jul (EFE).- Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña estarán atentos durante todo el día a la evolución del calor, que se prevé muy intenso, y del viento de marinada antes de dar por controlado el incendio forestal de La Bisbal d'Empordà (Girona), que quedó estabilizado a última hora del pasado sábado y que ha afectado a unas 2.200 hectáreas.

Según ha informado esta mañana Mari Muñoz, subinspectora de los Bomberos de la Generalitat, ahora siguen trabajando en el perímetro 184 efectivos, 40 dotaciones (25 vehículos de agua y 15 de mando) y 2 medios aéreos, que mantienen una vigilancia activa de los puntos calientes en el interior del perímetro.

PUBLICIDAD

"Es un perímetro muy largo, de unos 40 kilómetros y hay que dejar pasar todas las horas del día de hoy en las que el calor será intenso y estar pendientes del viento, que puede superar los 30 kilómetros para poder ver qué pasa durante el día de hoy", antes de decidir ya por la noche si el fuego se puede dar por controlado o no, ha señalado la subinspectora.

En este sentido, ha advertido que durante la pasada madrugada se ha producido un reavivamiento del fuego en la zona de la urbanización de Mas Ambrós, en Calonge, que ha sido rápidamente atajado.

PUBLICIDAD

"Lo que más nos preocupa sigue siendo el flanco derecho, el interior de Les Gavarres, el que va hacia Girona, tanto por la entrada de marinada como por este perímetro desigual, con lenguas y difícil de extinguir, que es donde tenemos la vigilancia y tendremos los medios aéreos, para que enseguida que se detecte una columna de humo poder reaccionar rápido", ha explicado Muñoz.

En relación con el viento, ha indicado que el de marinada no se prevé tan fuerte como la tramuntana que ayudó a la rápida propagación del fuego, "pero se puede reforzar con esta ola de calor y nos preocupa".

PUBLICIDAD

Los técnicos de los Bomberos han comprobado que el fuego ha destruido completamente once casas y ha afectado parcialmente a otras catorce.

Estas viviendas se encuentran en los municipios de Cruilles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura; La Bisbal; y en urbanizaciones de Calonge y Santa Cristina d'Aro.

PUBLICIDAD

Por su parte, el Sistema de Emergencias Médicas de la Generalitat de Cataluña (SEM) ha atendido a 14 personas desde que el pasado viernes se declarara el incendio de La Bisbal d'Empordá. EFE