Militares de Ceuta forman al Ejército de Mauritania contra los artefactos explosivos

Ceuta, 6 jul (EFE).- El Estado Mayor de la Defensa (EMAD) ha valorado la participación de militares del Regimiento de Ingenieros nº 7 (RING-7), con base en Ceuta, en una actividad de formación dirigida a miembros de las Fuerzas Armadas de Mauritania para reforzar sus capacidades frente a la amenaza de los artefactos explosivos improvisados (IED).

Según ha informado la Comandancia General de Ceuta, la participación ha sido difundida a través del perfil oficial del EMAD en la red social X, donde se destaca que esta iniciativa se desarrolla en el marco de las Actividades de Seguridad Cooperativa impulsadas por España.

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Durante esta actividad, los militares ceutíes imparten instrucción sobre capacidades de detección, actuación y neutralización frente a artefactos explosivos improvisados, así como sobre la gestión de incidentes relacionados con este tipo de amenazas.

El objetivo de esta formación es mejorar los procedimientos de prevención, respuesta y coordinación de las Fuerzas Armadas mauritanas ante situaciones de riesgo derivadas del empleo de explosivos improvisados, una de las principales amenazas para la seguridad en distintas zonas del continente africano.

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Según explica el Estado Mayor de la Defensa, esta acción forma parte de las iniciativas de cooperación en materia de seguridad que España desarrolla con países socios para fortalecer sus capacidades militares.

Con este tipo de iniciativas, el Regimiento de Ingenieros nº 7 de Ceuta continúa proyectando su experiencia y especialización fuera del territorio nacional. EFE