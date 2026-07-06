Los Mossos detienen a sospechoso de causar incendios forestales en Sant Quintí (Barcelona)

Barcelona, 6 jul (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 50 años acusado de provocar un incendio forestal en las inmediaciones de Sant Quintí de Mediona (Barcelona) el pasado 7 de junio e investigan si podría estar implicado en otros fuegos declarados por la zona en 2025.

Según ha informado la policía catalana en un comunicado, el hombre fue detenido a raíz de una investigación llevada a cabo en colaboración con Agentes Rurales, que pudieron identificarlo gracias a los indicios hallados en el lugar donde se inició el fuego y los registros de las cámaras de videovigilancia.

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Las investigaciones constataron que el sospechoso habría utilizado material pirotécnico en la zona donde se inició el incendio y las cámaras de videovigilancia lo situaron en la zona afectada en la misma franja horaria en que se desató el fuego.

El detenido ha pasado a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Vilafranca del Penedès (Barcelona). EFE