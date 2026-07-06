Las comunidades gobernadas por el PP votan contra el objetivo de déficit y techo de gasto

Madrid, 6 jul (EFE).- Las comunidades gobernadas por el PP se han opuesto a la propuesta de 0,1% de objetivo de déficit y un techo de gasto del 4 % en 2027 que les ha hecho en la mañana de este lunes el ministro de Hacienda, Arcadi España, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Los consejeros económicos de las distintas comunidades autónomas han acudido a la sede del Ministerio de Hacienda para el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el ministro Arcadi España les ha comunicado las metas del déficit de las administraciones regionales para el ejercicio próximo, un paso previo a la aprobación de los presupuestos.

PUBLICIDAD

En palabras de la consejera madrileña, Rocío Albert López-Ibor, "la mayoría de las comunidades autónomas, todas, salvo Cataluña, Asturias, Castilla-La Mancha" (gobernadas por el PSOE), "hemos votado en contra, pero sobre unos objetivos que son completamente irrelevantes, como son los objetivos del déficit y de la deuda".

Respecto al techo de gasto, varios consejeros del PP se han quejado de es un objetivo imposible de cumplir por las obligaciones que el gobierno les impone.

PUBLICIDAD

"No disponemos de recursos suficientes. Extremadura pide un modelo que garantice que todos somos iguales, como recoge la Constitución. En este contexto..., ¿cómo vamos a cumplir?", ha declarado la consejera extremeña, Elena Manzano.

Las comunidades gobernadas por el PP han restado relevancia a este paso previo para la presentación de los presupuestos, al considerar que no tienen posibilidades de ser aprobados.

PUBLICIDAD

"No es creíble, dijeron lo mismo en el 2024, en el 2025, en el 2026, nada ha cambiado y por tanto lo que hoy se nos presenta en el 2027, pues sabemos que es solo una tapadera, una cortina de humo para tratar de pasar de pantalla y tapar la corrupción", ha dicho la consejera madrileña.

Los consejeros socialistas han mantenido una actitud más constructiva, y así, el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz, ha pedido al PP que apoye la senda de estabilidad para que se puedan aprobar los presupuestos generales del Estado, mientras que el de Asturias, Guillermo Peláez, ha exigido reformar la regla de gasto.

PUBLICIDAD

La consellera de Economía y Finanzas catalana, la también socialista Alicia Romero, también ha sido constructiva, y ha celebrado que se inicie el proceso para aprobar presupuestos generales del Estado con el CPFF de esta mañana.

Además, ha lanzado la propuesta de que, para próximos ejercicios, se estudie la propuesta de acordar un déficit asimétrico, propuesta que han rechazado varios consejeros populares.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Hacienda ha ofrecido a las comunidades autónomas un margen de déficit público equivalente a una décima de PIB anual en cada uno de los ejercicios 2027, 2028 y 2029, con lo que no tendrían que hacer ningún esfuerzo fiscal en ese periodo, según fuentes del Ministerio de Hacienda.

Arcadi España ha comunicado además a las comunidades autónomas que el próximo año recibirán los mayores recursos de su historia. EFE