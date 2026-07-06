Labores de extinción del incendio de Jerez de los Caballeros evolucionan favorablemente

(Actualiza la EX1191 con la evolución del incendio)

Mérida, 6 jul (EFE).- Las labores de extinción del incendio forestal en el término municipal de Jerez de los Caballeros (Badajoz), declarado con el nivel 1 de peligrosidad por posible afección a edificaciones aislada, evolucionan favorablemente frente a un fuego que afecta a terrenos de pasto y matorral.

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De hecho, de los catorce medios aéreos que integraron el operativo al inicio de los trabajos de extinción, sólo quedan tres actuando en la zona, han informado fuentes del Plan de Lucha contra los Incendios Forestales de Extremadura (Infoex).

Sobre el terreno trabajan seis equipos de bomberos forestales terrestres y otras dos helitransportadas, agentes del Medio Natural y técnicos de extinción, con el apoyo de maquinaria. EFE

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