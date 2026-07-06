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La Plaza Consistorial, corazón de Pamplona que late todo el año y estalla cada 6 de julio

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Jon Aristu

Pamplona, 6 jul (EFE).- La Plaza Consistorial de Pamplona es escenario del chupinazo, símbolo reconocible de los Sanfermines en medio mundo y punto de encuentro de protestas, celebraciones, reivindicaciones y vida cotidiana, un reducido espacio urbano que concentra buena parte de la historia y de la identidad de la capital navarra.

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Cada 6 de julio, cuando el reloj se acerca al mediodía y miles de personas abarrotan cada metro cuadrado de la plaza, el escenario se transforma. El espacio institucional se convierte en una explosión colectiva. Pero durante el resto del año, continúa siendo uno de los principales centros neurálgicos de la ciudad.

“Sin lugar a dudas sabemos que aquí pasas unas 300 veces durante los Sanfermines”, resume el periodista y escritor Juan Echenique, que recuerda que la importancia del lugar va mucho más allá de la fiesta. Según explica, la plaza y la Casa Consistorial nacen directamente vinculadas al Privilegio de la Unión impulsado por Carlos III en 1423, documento que puso fin a siglos de enfrentamientos entre los burgos pamploneses y sentó las bases de la actual ciudad.

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La ubicación elegida tampoco fue casual. El rey ordenó levantar la sede municipal en un terreno intermedio, prácticamente tierra de nadie, entre los antiguos burgos enfrentados. Aquel primer ayuntamiento tardó décadas en construirse y desaparecería siglos después, aunque la actual fachada barroca del siglo XVIII continúa siendo hoy uno de los elementos arquitectónicos más reconocibles de Navarra.

Justicia y Prudencia observan desde la fachada. Hércules simboliza la fortaleza de la ciudad. Los leones sostienen el escudo pamplonés. Incluso pueden leerse fragmentos del propio Privilegio de la Unión. Todo en el edificio parece recordar el origen institucional y político del lugar.

Pero la plaza no vive únicamente del pasado. Según los datos facilitados a EFE por la Delegación del Gobierno en Navarra, el pasado año se desarrollaron en ella unas 218 protestas o movilizaciones, sin contar actos promovidos directamente por el Ayuntamiento.

Hasta 1941 el inicio de las fiestas se realizaba de forma mucho más informal y habitualmente desde la plaza del Castillo. Fue entonces cuando el lanzamiento oficial pasó al balcón consistorial, dando origen al ritual contemporáneo. Detrás del origen del chupinazo aparece también la figura de Juan Etxepare, impulsor de formalizar el comienzo festivo años antes y asesinado posteriormente durante la Guerra Civil.

Desde arriba, el escenario impresiona incluso a quienes conocen perfectamente el lugar.

Itxaso Martínez de la Pera, integrante del grupo de danzas Duguna que lanzó el chupinazo en 2024, recuerda que lo primero que le sorprendió al abrirse las puertas del balcón no fue la imagen, sino el olor. “Lo primero fue el olor que sube de la plaza. Es impresionante”, explica. Después llegó la visión de “una marea de gente donde parece que nadie toca el suelo”.

Reconoce que apenas hay tiempo para procesar lo que ocurre. “Sabes que esto te pasa una vez en la vida”, recuerda. Aquella mañana comenzó, como tantos otros 6 de julio, con nervios, almuerzo y reuniones con amigos, aunque esta vez todo cambió al cruzar las puertas del Ayuntamiento y ser consciente de que iba a convertirse en una de las protagonistas del momento más observado de las fiestas.

La paradoja de la plaza Consistorial es precisamente esa: mide apenas unos metros, pero proyecta una dimensión enorme. Quien la conoce en invierno la reconoce tranquila, atravesada por turistas, escolares o trabajadores municipales. Quien la conoce el 6 de julio la recuerda convertida en una masa humana.

Y quizá ahí reside su singularidad: ser al mismo tiempo sede institucional, espacio de protesta, escenario histórico y símbolo festivo. El lugar donde Pamplona se explica a sí misma.EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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